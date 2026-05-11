المؤتمر العلمي لقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة دمياط

افتتح  الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اليوم ، فعاليات المؤتمر العلمي لقسم علم الاجتماع بكلية الآداب، بحضور الأستاذ الدكتور هاني جورج، وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذة الدكتورة مشيرة العشري، رئيس قسم علم الاجتماع، ولفيف من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالقسم.

وأكد رئيس الجامعة خلال كلمته حرص جامعة دمياط على دعم الأنشطة العلمية والبحثية بكليات الجامعة المختلفة، وتشجيع الأقسام العلمية على تنظيم المؤتمرات والفعاليات الأكاديمية التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم البحثية، بما يواكب متطلبات التنمية وخدمة المجتمع.

كما شدد رئيس الجامعة على أهمية البحوث الاجتماعية ودورها الحيوي في دراسة مشكلات المجتمع ووضع حلول علمية واقعية لها، مؤكدًا ضرورة أن ترتبط الأبحاث العلمية بالقضايا الحقيقية التي تواجه المجتمع، وأن تسهم في تقديم رؤى وتوصيات قابلة للتطبيق، وألا تقتصر على كونها رسائل وأبحاث توضع داخل المكتبات دون الاستفادة منها عمليًا، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على دعم البحوث التطبيقية التي تخدم المجتمع وتواكب احتياجاته.

وتضمن المؤتمر عددًا من العروض والأنشطة العلمية، حيث استعرض طلاب القسم أنشطة التدريب الميداني للفرق الدراسية المختلفة، إلى جانب عرض مجموعة من المبادرات الأكاديمية والبحثية التي نفذها أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

وشهدت الفعاليات عرضًا للأستاذة الدكتورة ندى نبيل زلط حول إعداد كتيب تعريفي بالقسم في إطار دعم الهوية المؤسسية وتعزيز التواصل المجتمعي، كما تم تقديم عرض للأستاذة الدكتورة ريمان عيد والأستاذة الدكتورة جيهان الشيخ حول إعداد بيبليوجرافيا علمية لرسائل الماجستير والدكتوراه بالقسم بهدف توثيق الإنتاج الأكاديمي وإنشاء قاعدة بيانات علمية تسهم في دعم الباحثين في تحديد الفجوات البحثية وتجنب التكرار.

كما تضمن المؤتمر عرضًا للدكتورة إسلام سرور حول الأنشطة المجتمعية والندوات العلمية التي نُفذت داخل الجامعة، ومنها ندوات تناولت ظاهرة التنمر بين الشباب الجامعي والاتجاهات الحديثة في البحوث الكيفية والكمية في العلوم الاجتماعية.

وفي ختام فعاليات المؤتمر تم تكريم أعضاء هيئة التدريس بالقسم تقديرًا لما حققوه من إنجازات وتقدم علمي خلال العام الدراسي.

تجاعيد الاذن
