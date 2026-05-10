ميناء دمياط يستقبل سفينة الحاويات العملاقة MAERSK ENSHI



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة .. بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة ، منها سفينة الحاويات العملاقة ( MAERSK ENSHI ) و التي ترفع علم سنغافورة والتي تراكت على أرصفة محطة حاويات تحيا مصر 1 ويبلغ طولها 366 م وعرضها 48.2 م و بغاطس 15.9 م .

و هو ما يعكس الجاهزية العالية لمحطات الميناء وحرفيه أطقم الوحدات والخدمات البحرية ومرشدين الهيئة لاستقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير .

وقد أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21250 طن تشمل : 5750 طن يوريا و 14500 طن علف و 1000 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 70574 طن تشمل : 14847 طن قمح و 2410 طن ذرة و 15900 طن سلاج و 2200 طن كسب عباد و 7234 طن حديد و 2616 طن خشب زان و 13314 طن خردة و 6720 طن ابلاكاش و 540 طن بضائع متنوعة و 1500 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 4793 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 811 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 618 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4747 حاوية مكافئة .

واكد البيان أنه قد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 170114 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 55570 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1210 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5254 حركة .

