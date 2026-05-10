وكيل تعليم دمياط يتفقد امتحانات المستوى الرفيع بمدارس اللغات

أجرى "ياسر عماره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جولة تفقدية اليوم لمتابعة سير امتحانات مادة "المستوى الرفيع" بمدارس اللغات الرسمية للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير بيئة تعليمية مستقرة.

شملت الجولة زيارة مدرسة اللغات الجديدة الرسمية التابعة لإدارة دمياط التعليمية، حيث تفقد "عماره" لجان الامتحانات لمختلف للمراحل الابتدائية والإعدادية و الثانوية.

وخلال جولته، اطمأن "وكيل الوزارة" على توافر كافة الاستعدادات اللوجستية بالمدرسة اللازمة لأداء الامتحانات في جو من الهدوء واليسر، مشدداً على الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير سبل الراحة للطلاب والملاحظين داخل اللجان.

حرص "ياسـر عمـاره" على فتح حوار مباشر مع الطلاب داخل القاعات الامتحانية، حيث ناقشهم حول وضوح ورقة الأسئلة ومدى كفاءة الطباعة والتنسيق و التأكد من مطابقة الأسئلة للمواصفات القياسية للورقة الامتحانية المقررة من قبل الوزارة.

واختتم "وكيل الوزارة" زيارته بالتشديد علي ضرورة تذليل كافة العقبات أمام الطلاب، وتوفير المناخ النفسي الملائم الذي يساعدهم على التركيز والإبداع، مؤكداً أن انتظام امتحانات "المستوى الرفيع" يعد مؤشراً قوياً على جاهزية المدارس واستقرار المنظومة التعليمية، تمهيداً لبدء ماراثون امتحانات نهاية العام بكل دقة وشفافية.

اقرأ أيضا

https://www.elbalad.news/6965075