تداول 10 سفن حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن .. بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11869 طن تشمل : 2000 طن أسمنت معبأ و 8252 طن يوريا و 1000 طن علف و 617 طن بضائع متنوعة .

كما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57422 طن تشمل : 18565 طن قمح و 9830 طن ذرة و 7758 طن حديد و 1295 طن خشب زان و 14994 طن خردة و 4330 طن ابلاكاش و 2077 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 650 طن .

بينما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 1123 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 210 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1259 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 164738 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 50381 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 2521 حركة .

وخلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 5563 طن تشمل خضروات و فواكه و مفاتيح ليد سيارات و كابلات كهربائية و منسوجات و ملابس و ضفائر سيارات و مفاتيح ليد واشارات و أوتوبيسات و معدات و ماكينات منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا – اسبانيا – فرنسا -سلوفينيا – سلوفيكيا – التشيك - المجر – النمسا .

إلى جانب بضائع ترانزيت متوجهه إلى دول الخليج ، الامارات - عمان - الكويت – السعودية – البحرين - قطر .

