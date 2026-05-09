السيطرة على حريق داخل مخزن للدهانات بدمياط

تمكنت الحمايه المدنية بدمياط بالسيطرة على حريق شب داخل مخزن للدهانات الخاص لصناعة الاثاث بقرية العنانية بمحافظة دمياط.

كان قد تلقي اللواء هشام رشاد مدير أمن دمياط ، بلاغ يفيد بنشوب حريق داخل مخزن للدهانات بقرية العنانية بمحافظة دمياط دون وقوع خسائر في الأرواح

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق وبالفعل تجري الآن اعمال التبريد .

وكشفت المعاينة الأولية أن السبب في الحريق ماس كهربائي ونتيجه لاحتواء المخزن على دهانات ومواد سريعة الاشتعال اندلعت النيران داخل المخزن .

