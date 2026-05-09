صحح مفاهيمك.. ندوة عن الصحة الانجابية بجامع البحر في دمياط



في إطار التعاون بين مديرية الشئون الصحية بدمياط ومديرية أوقاف دمياط، وتحت رعاية الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط، و الدكتور هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، تم تنفيذ ندوة توعوية ضمن فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك " بجامع البحر .

وقد نُظمت الندوة من خلال إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الشئون الصحية، برئاسة الدكتورة رشا رشوان مدير الإدارة، وبحضور أيمن المرسي مسئول التثقيف الصحي بالمديرية.

وتناولت الندوة التعريف بالخدمات المقدمة للأم والطفل والأسرة داخل الوحدات الصحية والمستشفيات، مع تسليط الضوء على دور غرف المشورة الأسرية في تقديم الدعم والتوعية للأسر، وأهمية خدمات المشورة للمقبلين على الزواج لبناء أسرة صحية مستقرة.

كما تم التوعية بالمبادرات الرئاسية التي تقدم خدمات متكاملة للأم والطفل، والتأكيد على أهمية المباعدة بين الولادات من ٣ إلى ٥ سنوات حفاظًا على صحة الأم والطفل، وتحسين جودة الحياة للأسرة المصرية.

وأكدت الندوة على أهمية نشر الوعي الصحي وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة، من خلال تكامل الجهود بين المؤسسات الصحية والدينية للوصول إلى مجتمع أكثر وعيًا وصحة.

