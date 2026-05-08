العيد القومي لدمياط.. وزير الأوقاف والمحافظ يفتتحان 4 مساجد جديدة





أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط و فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، جولة افتتاحية لعدد من المساجد ، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى الـ 776

حيث جاءت الجولة بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط ، والاستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة و نواب البرلمان بغرفتيه والشيخ هانى السباعى مدير مديرية الاوقاف

وبدأ المحافظ والوزير الجولة بافتتاح مسجدا الحمد ورزق الرحمن برأس البر، و مسجدا الغالى والغفور الودود بمدينة دمياط الجديدة، حيث اطلعا على ماتم تنفيذه بالمساجد، المنشأة حديثاً بالجهود الذاتية للمجتمع المدنى، وفقًا للطراز المعماري الاسلامى

و أوضح " محافظ دمياط " أنه وتزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، تم الإعلان عن افتتاح ٤ مساجد جديدة ،و أشاد محافظ دمياط بالتعاون المستمر بين المحافظة ووزارة الأوقاف، مؤكدًا أن افتتاح هذه المساجد يأتي في إطار دعم الخدمات الدينية وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل ما تشهده المحافظة من جهود تنموية متواصلة واحتفالات بالعيد القومي لمحافظة دمياط.

وأكد وزير الأوقاف خلال الافتتاح أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها الشاملة لعمارة بيوت الله مبنى ومعنى، من خلال التوسع في إنشاء وتجديد المساجد، إلى جانب تكثيف الأنشطة الدعوية والتثقيفية، بما يسهم في ترسيخ القيم الدينية والوطنية ونشر الفكر الوسطي المستنير.

