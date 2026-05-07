محافظ دمياط يجرى جولة تفقدية بعدد من المناطق بمدينة رأس البر

أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، عصر اليوم ، جولة تفقدية بمدينة رأس البر لمتابعة جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر واستعدادتها لاستقبال موسم صيف 2026 ، حيث رافقه خلال الجولة الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد وبحضور المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر..



حيث تضمنت الجولة المرور على شارع النيل وشارع ٧٧ وعدد من المناطق، تابع خلالها جهود رفع الاشغالات والنظافة والانارة ، وأكد " محافظ دمياط " على زيادة المساحات الخضراء بالمدينة.

وخلال مروره بالمدينة، و وجود سيارة توزيع أسطوانات الغاز، تابع " محافظ دمياط " الالتزام بوزن الاسطوانات ، حيث وجه بالمرور الدورى على محطات التعبئة و احكام الرقابة عليها ، كما تفقد " المحافظ " مسجدى الحمد ورزق الرحمن برأس البر وتابع مستوى التجهيزات بهما بعد انشائهما بالجهود الذاتية للمجتمع المدنى.