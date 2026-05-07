محافظ دمياط يطلع على جهود قطاع كهرباء

التقى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، ونائبه الدكتور محمد فوزى، اليوم بديوان عام المحافظة مع المهندس أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء و المهندس حامد عبد الخالق نائب رئيس الشركة لشبكات التوزيع والمهندس إيهاب البغدادي رئيس قطاع كهرباء دمياط.

وفى مستهل اللقاء،، تلقى " محافظ دمياط " التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد دمياط القومى، و تسلم درعاً تذكارياً من رئيس مجلس إدارة الشركة بهذه المناسبة.

كما شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، و أطلع " محافظ دمياط " على جهود قطاع كهرباء دمياط خلال الفترة الماضية، كما أكد على ضرورة التنسيق المشترك لاستمرار تعزيز مستوى الخدمة بالمحافظة ، ودعم الرؤى التنموية.