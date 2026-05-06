افتتاح مشروع تطوير مدرسة التجريبية المطورة بالأعصر بدمياط

افتتح الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، مشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة التجريبية المطورة بمنطقة الأعصر بمدينة دمياط، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، حيث جاء ذلك بحضور مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية و مدير مديرية التربية والتعليم.

وأزاح محافظ دمياط، ستار الافتتاح عن المشروع واطلع على ما تم تنفيذه من أعمال التطوير التي شملت رفع كفاءة الفصول الدراسية، وتطوير مبنى المدرسة بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة للطلاب والمعلمين، تسهم في دعم العملية التعليمية والارتقاء بمستواها.

وأشار محافظ دمياط إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير المدارس على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض بقطاع التعليم، مؤكدًا أن الهدف هو تقليل الكثافات الطلابية، وتحسين جودة الخدمة التعليمية المقدمة في مختلف مراكز ومدن المحافظة .

وتضمنت فعاليات الافتتاح عروض فنية قدمها طلاب المدرسة ، كما تابع " الدكتور حسام الدين فوزى " سير العملية التعليمية بالفصول الدراسية بالمدرسة ، وتواصل مع الطلاب والمعلمين، واعرب عن خالص امنياته لهم بالتوفيق والسداد.

اقرأ أيضا:

https://www.elbalad.news/6960908