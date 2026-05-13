انطلاق امتحانات الشهادات الأزهرية بسوهاج

دقت اليوم الأربعاء، صافرة انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادات الأزهرية بمنطقة سوهاج الأزهرية للعام الدراسي 2025–2026.

وذلك وسط حالة من الاستعداد المكثف داخل المعاهد والإدارات الأزهرية بمختلف مراكز المحافظة، لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة.

امتحانات الشهادات الأزهرية بسوهاج

وشهدت اللجان منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، توافد الطلاب لأداء امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية، إلى جانب امتحانات القراءات والبرنامج التأهيلي للملحقين على الشهادة الإعدادية، وفق الجداول الرسمية المعتمدة من قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكدت منطقة سوهاج الأزهرية أن جميع اللجان تم تجهيزها بالكامل لاستقبال الطلاب، مع التشديد على تطبيق التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب داخل اللجان بما يضمن تحقيق الانضباط والشفافية طوال فترة الامتحانات.

كما كثفت الإدارات الأزهرية متابعتها الميدانية لسير الامتحانات داخل مختلف اللجان، لرصد أي معوقات قد تواجه الطلاب أو المراقبين والعمل على حلها بشكل فوري، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة داخل اللجان.

وتستمر امتحانات الشهادات الأزهرية داخل مراكز ومدن سوهاج خلال الأيام المقبلة، وسط حالة من المتابعة المستمرة من قيادات المنطقة الأزهرية، في إطار الحرص على خروج الامتحانات بصورة منتظمة تليق بمكانة التعليم الأزهري.