محافظات

مدير أمن سوهاج يقود جهود السيطرة على حريق مصنع قطن بطهطا والدفع بـ4 سيارات إطفاء

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت المنطقة الصناعية غرب مدينة طهطا بمحافظة سوهاج حالة استنفار أمني كامل، عقب اندلاع حريق داخل أحد مصانع القطن، حيث تقدم اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قوات الحماية المدنية أثناء التعامل مع الحادث ومتابعة جهود السيطرة على النيران ميدانيًا.

الدفع بـ4 سيارات اطفاء لموقع الحادث

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق فور تلقي البلاغ، في محاولة عاجلة لمحاصرة ألسنة اللهب التي اشتعلت بكميات من القطن داخل المصنع، وسط تصاعد كثيف للأدخنة.

تلقت الأجهزة الأمنية  إخطارًا بنشوب الحريق بدائرة مركز طهطا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف، مع فرض كردون أمني بمحيط الموقع لمنع امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة.

وانتقل اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، إلى موقع الحريق لمتابعة الموقف ميدانيًا، والوقوف على جهود الإخماد التي تنفذها قوات الحماية المدنية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع داخل كميات من القطن المخزن بالمصنع، ما ساعد على سرعة الاشتعال وكثافة الدخان، فيما تواصل القوات جهودها للسيطرة الكاملة على النيران.

وأسفر الحريق عن إصابة شخصين بحالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة أثناء مشاركتهما في أعمال الإطفاء، وهما محمد.ع.ا، 43 عامًا، وعبدالحليم.ع.ح، 47 عامًا، وتم نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل الأجهزة المعنية أعمال التبريد والفحص، فيما بدأت الجهات المختصة التحقيق في أسباب الحريق وحصر الخسائر الناتجة عنه.

