محافظة الوادى الجديد: محور الخارجة سوهاج بطول 142 كم قارب على الانتهاء

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن قرب الانتهاء من تنفيذ أحدث مشروعات الطرق بالمحافظة وهو محور الخارجة سوهاج بطول 142 كيلو مترا، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى للمحور بطول 117 كيلو مترا، وهو أحد المحاور المهمة لربط محافظة الوادى الجديد بمحافظات الصعيد، وجارى الانتهاء من اعمال المرحلة الثانية تحت إشراف جهاز تعمير الوادى الجديد.

يأتى تنفيذ المشروع فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمحافظات، وتهيئة المناخ لجذب وزيادة الاستثمارات والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية، من خلال تطوير وإنشاء ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والطرق المحورية التى تربط بين المحاور الرئيسية فى جميع محافظات.

ويسهم الطريق فى تقليل مسافة الانتقال بين مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد ومدينة الكوامل بمحافظة سوهاج من مسافة 345 كم إلى 142 كم و ذلك فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة و تهيئة المناخ لجذب وزيادة الاستثمارات والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية، ولتحقيق أهداف الجذب السكانى من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة على طول الطريق وربط المحافظة بوادى النيل ودفع عجلة التنمية السياحية ، والعمل على سهولة النقل والانتقال وخفض زمن نقل المنتجات والحاصلات الزراعية والتعدينية وتوفير استهلاك الوقود .

- طريق بطول 142 كيلو متر لربط الوادى الجديد بسوهاج

وجرى الانتهاء من إجراء الدراسات والمسح الميدانى لمسار الطريق بطول 142 كيلو متر وطرح الأعمال الإنشائية والهندسية بواسطة جهاز البحوث والدراسات بالجهاز المركزى للتعمير، واستكمال الأعمال المساحية والتصميمات بالمرحلة الثانية للطريق كمحور جديد من محاور التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة.

والمشروع يتم تنفيذه على ثلاثة مراحل

1 – المرحلة الأولى بطول (117 كم / فردى )

تبدأ من مدينة الكوامل بمحافظة سوهاج باتجاه مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد

2- المرحلة الثانية بطول (25 كم / الازدواج )

من مدينة الخارجة حتى النقب

3- المرحلة الثالثة بطول (100كم / فردى )

ويأتى الازدواج للمرحلة الأولى من منطقة النقب وحتى طريق أسيوط الغربى ورفع كفاءة الوصلة القائمة بطول 17 كم فردى حتى كمين مدينة الكوامل.

وجرى الإعلان عن طرح مساحات كبيرة من الأراضى الصالحة للزراعة على جانبى الطريق بنطاق محافظة الوادى الجديد وتسابقت الشركات والمستثمرون على تلك الأراضى ونفذت فعليا جميع المساحات المتاحة للاستثمار الزراعى بنطاق هذا المحور الجديد، حيث ساهم تطوير شبكة الطرق ساهم فى التوسع فى الإستثمار الزراعى وإضافة اكثر من 400 ألف فدان.