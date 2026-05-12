قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري يشيد بموظفين تصدوا لمحاولة سرقة محطة الرديسية بأسوان
شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودي.. ويؤكد تقديره للمملكة لحسن الترتيبات لموسم الحج وخدمة الحجاج
«التخطيط»: إطلاق 10 تقارير استراتيجية ضمن البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي
لو عايز تحجز بسهولة.. طرق شراء تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية إلكترونيًا
تغييرات جذرية بالمناهج الدراسية المقرر تدريسها في المدارس العام المقبل|تفاصيل رسمية الآن
مصدر أمني ينفي مراقبة الداخلية لجميع المكالمات والمحادثات بمختلف التطبيقات
مشكلة عمرها 52 عاما.. تدخل عاجل لحل أزمة قطع المياه عن العمرانية والجيزة
لا تعرف الظلام.. نهار متواصل في أقصى شمال العالم| إيه الحكاية؟
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهمة بإنهاء حياة حفيدها وحقن حفيدتها بالكلور في الصف
الرئيس السيسي يلتقي رئيس جمهورية مدغشقر على هامش قمة “أفريقيا – فرنسا”
قرار عاجل لسد العجز في أعداد ملاحظي امتحانات الدبلومات الفنية 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الوادى الجديد: محور الخارجة سوهاج بطول 142 كم قارب على الانتهاء

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن قرب الانتهاء من تنفيذ أحدث مشروعات الطرق بالمحافظة وهو محور الخارجة سوهاج بطول 142 كيلو مترا، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى للمحور بطول 117 كيلو مترا، وهو أحد المحاور المهمة لربط محافظة الوادى الجديد بمحافظات الصعيد، وجارى الانتهاء من اعمال المرحلة الثانية تحت إشراف جهاز تعمير الوادى الجديد.

يأتى تنفيذ المشروع فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمحافظات، وتهيئة المناخ لجذب وزيادة الاستثمارات والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية، من خلال تطوير وإنشاء ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والطرق المحورية التى تربط بين المحاور الرئيسية فى جميع محافظات.

ويسهم الطريق فى تقليل مسافة الانتقال بين مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد ومدينة الكوامل بمحافظة سوهاج من مسافة 345 كم إلى 142 كم و ذلك فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة و تهيئة المناخ لجذب وزيادة الاستثمارات والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية، ولتحقيق أهداف الجذب السكانى من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة على طول الطريق وربط المحافظة بوادى النيل ودفع عجلة التنمية السياحية ، والعمل على سهولة النقل والانتقال وخفض زمن نقل المنتجات والحاصلات الزراعية والتعدينية وتوفير استهلاك الوقود .

- طريق بطول 142 كيلو متر لربط الوادى الجديد بسوهاج

وجرى الانتهاء من إجراء الدراسات والمسح الميدانى لمسار الطريق بطول 142 كيلو متر وطرح الأعمال الإنشائية والهندسية بواسطة جهاز البحوث والدراسات بالجهاز المركزى للتعمير، واستكمال الأعمال المساحية والتصميمات بالمرحلة الثانية للطريق كمحور جديد من محاور التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة.

والمشروع يتم تنفيذه على ثلاثة مراحل

1 – المرحلة الأولى بطول (117 كم / فردى )
تبدأ من مدينة الكوامل بمحافظة سوهاج باتجاه مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد
2- المرحلة الثانية بطول (25 كم / الازدواج )
من مدينة الخارجة حتى النقب
3- المرحلة الثالثة بطول (100كم / فردى )

ويأتى الازدواج للمرحلة الأولى من منطقة النقب وحتى طريق أسيوط الغربى ورفع كفاءة الوصلة القائمة بطول 17 كم فردى حتى كمين مدينة الكوامل.

وجرى الإعلان عن طرح مساحات كبيرة من الأراضى الصالحة للزراعة على جانبى الطريق بنطاق محافظة الوادى الجديد وتسابقت الشركات والمستثمرون على تلك الأراضى ونفذت فعليا جميع المساحات المتاحة للاستثمار الزراعى بنطاق هذا المحور الجديد، حيث ساهم تطوير شبكة الطرق ساهم فى التوسع فى الإستثمار الزراعى وإضافة اكثر من 400 ألف فدان.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد طرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

ترشيحاتنا

خالد هاشم

وزير الصناعة: نشارك في منتدى قازان لتعزيز الشراكة الصناعية مع روسيا ودول العالم الإسلامي

اسعار مواد البناء

أسعار مواد البناء في مصر اليوم 12 مايو 2026

التنمية الصناعية

قفزة في صادرات الألومنيوم والزجاج.. الصناعة المصرية تفرض حضورها عالميًا

بالصور

40 ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026

40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026
40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026
40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026

نجوم مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى يودعون إبراهيم سردينة

رشوان توفيق
رشوان توفيق
رشوان توفيق

وداعا حبيبة الملايين.. شيفروليه توقف إنتاج سيارتها الشهيرة بسبب ضعف المبيعات

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

وصول جثمان عبد الرحمن أبو زهرة إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

وصول جثمان عبد الرحمن أبو زهرة
وصول جثمان عبد الرحمن أبو زهرة
وصول جثمان عبد الرحمن أبو زهرة

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد