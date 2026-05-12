إصابة شخصين باختناق خلال مكافحة النيران.. طوارئ في سوهاج بسبب حريق مصنع قطن

شهدت المنطقة الصناعية غرب مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، حالة من الاستنفار عقب اندلاع حريق هائل داخل أحد مصانع القطن، حيث تصاعدت ألسنة اللهب وسحب الدخان الكثيفة، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع للقطن بدائرة مركز طهطا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقل اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، إلى مكان الحريق لمتابعة جهود الإخماد ميدانيًا، والاطمئنان على سير العمليات، بالتنسيق مع القيادات الأمنية والتنفيذية.

وكشفت المعاينة الأولية أن النيران اشتعلت في كميات كبيرة من القطن داخل المصنع، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الأدخنة بشكل كثيف وسرعة انتشار الحريق، فيما دفعت الجهات المختصة بـ4 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران.

أسفر الحريق عن إصابة شخصين بحالات اختناق أثناء المشاركة في أعمال الإخماد ومحاولة السيطرة على النيران، وهما محمد.ع.ا، 43 عامًا، وعبدالحليم.ع.ح، 47 عامًا، حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة لهما ونقلهما لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها المكثفة للسيطرة الكاملة على الحريق وإجراء عمليات التبريد، بينما بدأت الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب اندلاع النيران وحصر التلفيات والخسائر الناتجة عن الحادث.