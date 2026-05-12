محافظات

محافظ سوهاج يتابع استعدادات الطب البيطري لاستقبال عيد الأضحى المبارك

مجازر محافظة سوهاج
مجازر محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تابع اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، استعدادات الطب البيطري لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها للتيسير على المواطنين خلال أيام العيد.

واشار إلى توفير وتيسير خدمة الذبح المجاني بالمجازر الحكومية للأهالي لذبح الأضاحي خلال أيام العيد، وذلك منعا للذبح خارج المجازر، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

مجازر محافظة سوهاج

وأكد الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج على جاهزية 25 مجزر موزعة على جميع مراكز المحافظة، مشيرا إلى توفير عدد كاف من الأطباء البيطريين، والأطقم اللازمة للعمل على مدار الساعة، لاستقبال الأضاحي والكشف عليها قبل وبعد الذبح.

كما تقوم إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية بتكثيف المرور الدوري والمتابعة المستمرة لأعمال المجازر والوقوف على توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة لختم المذبوحات.

وأوضح مدير عام الطب البيطري أنه يتم التنسيق مع الجهات الأمنية والوحدات المحلية لتأمين أعمال المجازر، وعمل الصيانات الطارئة الخاصة بالصرف الصحي والمياه والكهرباء، وتزويدها بأدوات النظافة.

والتأكيد على رفع جميع المخلفات الناتجة من الذبح، والتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات على محلات الجزارة والأسواق والشوادر ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة وصلاحية اللحوم المعروضة.

ولفت إلى عقد غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة بالمراكز لتلقى أي شكاوى ومتابعة أعمال الذبح داخل المجازر خلال أيام العيد.

