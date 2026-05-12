"مش هنسيب متر".. رسائل نارية من محافظ سوهاج خلال حملة لإزالة التعديات

أطلق اللواء طارق راشد، رسائل حاسمة خلال قيادته حملة موسعة لإزالة التعديات بمركز جرجا، مؤكدًا أن الدولة ماضية بقوة في استرداد حقها، وأنه لا تهاون مع أي مخالفات تمس الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، قائلاً:" لن نخسر مترًا واحدًا.. ومش هنسيب أي مخالفة".

جاءت تصريحات المحافظ خلال متابعته الميدانية لأعمال إزالة التعديات ضمن المرحلة الأولى من الموجة 29، حيث شدد على أن فرض القانون لم يعد خيارًا، بل ضرورة لحماية حقوق المواطنين والحفاظ على مقدرات الدولة للأجيال القادمة.

رسالة حاسمة

وأكد “راشد” أن الهدف من حملات الإزالة ليس العقاب، وإنما حماية المواطن ومنع الفوضى العمرانية التي تتسبب في ضغط كبير على المرافق والخدمات وتؤثر على جودة الحياة، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بكل أجهزتها لوقف أي تعديات في مهدها قبل أن تتحول إلى أمر واقع.

ووجه محافظ سوهاج تحذيرًا شديد اللهجة للمسؤولين المقصرين، مؤكدًا أن أي مسؤول يثبت تورطه في تسهيل المخالفات أو التغاضي عنها سيواجه المساءلة الفورية، واصفًا الصمت على البناء المخالف حتى يتحول إلى عمارات وكتل خرسانية بأنه “خيانة للأمانة” وتضليل للمواطنين.

وأضاف أن المسؤولية الحقيقية تعني حماية أراضي الدولة لا السماح بإهدارها، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي فساد أو تقصير يمس الصالح العام، وأن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لرصد أي محاولات جديدة للبناء المخالف.

كما كشف المحافظ عن خطة لإعادة الأراضي التي أزيلت منها التعديات إلى طبيعتها الزراعية فورًا، من خلال تجهيزها وحرثها وإعادتها للإنتاج مرة أخرى، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع تكرار المخالفات.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار حملات الإزالة بجميع مراكز وقرى المحافظة، حتى القضاء الكامل على ظاهرة التعديات وفرض الانضباط وسيادة القانون في مختلف أنحاء سوهاج.