جاهزية 25 مجزرًا.. بيطري سوهاج ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى بجميع الإدارات والمجازر الحكومية بالمحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي والاستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بضرورة الحفاظ على الصحة العامة وضمان سلامة اللحوم المعروضة للمواطنين خلال موسم العيد.

رقابة مشددة

وأكدت المديرية أنه تم تجهيز عدد 25 مجزرًا حكوميًا موزعة على مختلف مراكز المحافظة، مع توفير الأطباء البيطريين وأطقم العمل اللازمة للعمل وعلى مدار الساعة، لاستقبال الأضاحي والكشف عليها قبل وبعد الذبح.

وشملت الاستعدادات التواصل مع الوحدات المحلية لتكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل المجازر، ورفع المخلفات والتأكد من توافر الأختام والمستلزمات البيطرية، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات لمتابعة سير العمل وتلقي أي شكاوى أو بلاغات على مدار أيام العيد.

وبالتنسيق مع الشرطة والتموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم، لضبط أي مخالفات والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة حفاظًا على صحة المواطنين.

وأوضحت مديرية الطب البيطري أن خدمة الذبح بالمجازر الحكومية ستكون متاحة للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الصحية والبيئية، ومنع الذبح خارج المجازر حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

وقد أكد الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري أن هدف المديرية هو وصول غذاء صحي وسليم لكل مواطن في سوهاج وسنعمل على ردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.