العيد هيدخل كل بيت.. 50 ألف كيلو لحوم و50 عجلا بلديا هدية للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج

في مشهد يعكس روح التكافل الاجتماعي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تواصل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج بالتعاون مع جمعية الأورمان جهودها لإدخال الفرحة إلى آلاف الأسر الأولى بالرعاية، عبر واحدة من أكبر مبادرات الدعم الغذائي بالمحافظة، من خلال توزيع 50 ألف كيلو من لحوم الأضاحي إلى جانب ذبح وتوزيع 50 عجلًا بلديًا داخل القرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

مبادرة صك الأضحية

وتأتي المبادرة ضمن مشروع “صك الأضحية” الذي تنفذه الجمعية سنويًا، تحت إشراف مباشر من مديرية التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكل شفافية، خاصة في المناطق النائية والأكثر فقرًا بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد الأستاذ ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن المديرية تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر غير القادرة، مشيرًا إلى أن التنسيق الكامل مع جمعية الأورمان والجمعيات الأهلية الصغيرة بالمراكز والقرى ساهم في تنظيم عملية التوزيع بشكل يضمن العدالة وسرعة الوصول للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الهدف الحقيقي من مشروع الأضاحي لا يقتصر على تنفيذ الشعيرة فقط، بل يمتد إلى إدخال البهجة على الأسر البسيطة ومشاركة فرحة العيد معهم، مؤكدًا أن اللحوم ستصل إلى منازل المستحقين حتى في أبعد التجمعات السكانية داخل المحافظة.

وأشار إلى أن أعمال الذبح تبدأ عقب صلاة عيد الأضحى مباشرة وتستمر حتى آخر أيام التشريق، داخل المجازر المعتمدة التابعة لوزارة الزراعة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات البيطرية والصحية، قبل توزيع اللحوم على المستفيدين بمختلف أنحاء سوهاج.

كما أوضح أن الكميات المخصصة من اللحوم المستوردة، والبالغة 50 ألف كيلو، سيتم توزيعها عقب وصولها إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وفقًا للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك، بما يضمن استمرار الدعم الغذائي للأسر الأكثر احتياجًا حتى بعد انتهاء أيام العيد.