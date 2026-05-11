10 ملايين جنيه.. جامعة سوهاج تؤكد التزامها برعاية الطلاب ذوي الإعاقة ودعم غير القادرين

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن ما قدمته الجامعة من دعم تجاوز 10 ملايين للطلاب خلال عام واحد يُعد سابقة هي الأولى من نوعها، ويعكس التزامها الكامل برعاية طلابها وتخفيف الأعباء عن غير القادرين وذوي الإعاقة.

واكد أن هذا الدعم يأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوجيهات القيادة السياسية بقيادة عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالطلاب وتمكينهم من استكمال مسيرتهم التعليمية في بيئة آمنة وداعمة لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وقال “النعماني” أن أوجه الصرف تنوعت لتشمل سداد الرسوم الدراسية والمقررات الإلكترونية، والتي استحوذت على النصيب الأكبر، حيث تم سداد الرسوم لعدد 4068 حالة بقيمة 4,409,941 جنيهاً.

وذلك إلى جانب 263 حالة أخرى بتكلفة 378,150 جنيهاً، فضلًا عن تخصيص 673,474 جنيهاً لسداد الرسوم والمقررات الإلكترونية بنسبة 100% لـ 332 طالبًا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تكفلت الجامعة بسداد رسوم الإقامة والتغذية بالمدن الجامعية بنسبة 100% لعدد 126 طالبًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بإجمالي 830,850 جنيهاً طوال فترة إقامتهم خلال العام الجامعي.

وفي إطار الرعاية الصحية، تحمل الصندوق نفقات العلاج والتدخلات الجراحية لعدد 15 حالة بإجمالي 830,464.7 جنيهاً، إلى جانب توفير أجهزة تعويضية لعدد 8 حالات بتكلفة 206,500 جنيه.

كما شمل الدعم تقديم إعانات مالية مباشرة لعدد من الحالات، في خطوة تعكس البعد الإنساني للدور الذي تقوم به الجامعة تجاه طلابها.

وثمن “النعماني” التعاون الفعّال الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي لمساندة الطلاب المتعثرين في سداد المصروفات من الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية.

ولفت إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في دعم العملية التعليمية، وتمكين الطلاب من استكمال مسيرتهم الدراسية دون عوائق، مضيفا أن هذا الدعم أسهم في مساعدة 3363 طالبًا، بإجمالي بلغ 3 ملايين و725 ألف جنيه.