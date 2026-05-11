قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس لبنان يبحث مع السفير الأمريكي آخر التطورات الأمنية ويؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية
وزير النقل: توجيهات رئاسية بعدم تضرر أي مواطن من المشروعات القومية وصرف التعويضات العادلة
إنجازات تاريخية في كامب نو.. كانسيلو ملك الدوريات الكبرى وبرشلونة يفرض هيمنته على إسبانيا
غيبوبة ووفيات.. شهادات صادمة لأسر مرضى تركوا العلاج بسبب "الطيبات"
ترامب: سنستولي على اليورانيوم الإيراني ونراقبهم من الفضاء
بعد إحراجه.. وزير الزراعة يشكر دكتور البحوث الزراعية بالبحيرة : تعالى جنبى احسن يفتكروا حاجة
ترتيب المجموعة الأولى في الدوري المصري قبل الجولة الأخيرة
ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: الرفق بالقوارير صمام أمان لاستقرار المجتمعات
مدبولي يتفقد مصنعا للأعمدة الهيكلية والحديد بأكتوبر ويؤكد دعم الدولة للصناعة وتوطين التكنولوجيا
بالقانون.. الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الغش وتسريب امتحانات الثانوية العامة
إصابة وجرح بالوجه.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة البحيرة
قوات الإحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة جنوب سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

17 منتجًا علاجيًا بصيدلة سوهاج لألم القولون والمفاصل وارتفاع ضغط الدم وأكزيما الجلد

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تفقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، مشروعات طلاب كلية الصيدلة المشاركة في فعاليات اليوم العلمي للمنتجات الطبيعية والذي نظمه قسم العقاقير، تحت عنوان Green Therapeutic :From Plant to Market Expo.

وشهد مشاركة ١٧٣ طالبًا قدموا ١٧ منتجًا طبيعيًا مبتكرًا في مجالات علاجية وتجميلية متنوعة، وذلك بحضور الدكتور محمود الأمير عميد الكلية والدكتور محمد صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة هبة على حسن مشرف اليوم، عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني أن ما قدمه طلاب كلية الصيدلة خلال اليوم العلمي للمنتجات الطبيعية يعكس مستوى متميزًا من الإبداع والابتكار والقدرة على تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات قابلة للتطبيق والإنتاج.

واشاد بالمشروعات التي تنوعت لتخدم العديد من التخصصات الطبية والعلاجية والتجميلية، وجميعها قائمة على المستخلصات الطبيعية الآمنةد وتواكب الاتجاهات الحديثة في مجالات العلاج والتجميل والصناعات الدوائية.

واوضح الدكتور محمود الأمير ان رئيس الجامعة حرص علي تفقد كافة المشروعات واستمع إلى شرح تفصيلي من الطلاب حول مكونات المنتجات وفوائدها العلاجية، مشيدًا بما قدموه من أفكار مبتكرة تعكس قدرتهم على توظيف الدراسة الأكاديمية في إنتاج مستحضرات طبيعية جاهزة وفي شكلها النهائي الصالح للإنتاج، تخدم مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتجميلية.

وقال الدكتور محمد صلاح ان الطلاب قدموا عدة مشاريع تخدم مختلف التخصصات الطبية والعلاجية الي جانب مستحضرات للتجميل جاهزة وفي شكلها النهائي الصالح للانتاج وجميعها من المستخلصات الطبيعية.

ومنها منتجات لعلاج الام القولون وارتفاع ضغط الدم ومحفزات لنمو الشعر وعلاجات للتساقط، كما تضمنت مستحضرات معالجة لقشرة السعر ومقويات عامة للرجال والنساء، وعلاجات لحب الشباب واكزيما الجلد، بالاضافة الي منتجات لعلاج الام المفاصل كما اشتملت ايضا علي مستحضرات مزيلة لرائحة العرق وتشققات الكعبين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

اتحاد الكرة

‎زيادة عدد الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة ينهي حالة الجدل

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

سبب نزول آية الكرسي

ما هو سبب نزول آية الكرسي؟.. قصة عجيبة

كانت بتهرب من الضرب فسقطت من البلكونة.. ضبط المتهم في التسبب بإصابة زوجته بعد سقوطها من مرتفع ببورسعيد

كانت بتهرب من الضرب.. ضبط الزوج المتسبب في سقوط زوجته من البلكونة ببورسعيد

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

ترشيحاتنا

جهود جامعة أسوان

جامعة أسوان تكثف أعمال تنسيق الحدائق والنظافة بالحرم الجامعي بصحارى

المجلس القومي للمرأة يدرب 15 سيدة على الخياطة بقرية الأطاولة لتمكينهن اقتصاديًا

القومي للمرأة بأسيوط يدرب 15 سيدة على الخياطة بالأطاولة لتمكينهن اقتصاديًا

مشاركة محافظة أسيوط في إعداد المحتوى الترويجي الدولي لمسار العائلة المقدسة

مشاركة فعالة لأسيوط في إعداد المحتوى الترويجي الدولي لمسار العائلة المقدسة

بالصور

بالأحمر النارى.. طارق العريان وزوجته يتبادلان الرومانسية فى آخر ظهور لهما

بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما

بـ البوركينى.. زوجة إمام عاشور تنشر صورة عائلية من أحدث ظهور

بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية

جرأة و جمال.. دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد