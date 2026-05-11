17 منتجًا علاجيًا بصيدلة سوهاج لألم القولون والمفاصل وارتفاع ضغط الدم وأكزيما الجلد

تفقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، مشروعات طلاب كلية الصيدلة المشاركة في فعاليات اليوم العلمي للمنتجات الطبيعية والذي نظمه قسم العقاقير، تحت عنوان Green Therapeutic :From Plant to Market Expo.

وشهد مشاركة ١٧٣ طالبًا قدموا ١٧ منتجًا طبيعيًا مبتكرًا في مجالات علاجية وتجميلية متنوعة، وذلك بحضور الدكتور محمود الأمير عميد الكلية والدكتور محمد صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة هبة على حسن مشرف اليوم، عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد الدكتور حسان النعماني أن ما قدمه طلاب كلية الصيدلة خلال اليوم العلمي للمنتجات الطبيعية يعكس مستوى متميزًا من الإبداع والابتكار والقدرة على تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات قابلة للتطبيق والإنتاج.

واشاد بالمشروعات التي تنوعت لتخدم العديد من التخصصات الطبية والعلاجية والتجميلية، وجميعها قائمة على المستخلصات الطبيعية الآمنةد وتواكب الاتجاهات الحديثة في مجالات العلاج والتجميل والصناعات الدوائية.

واوضح الدكتور محمود الأمير ان رئيس الجامعة حرص علي تفقد كافة المشروعات واستمع إلى شرح تفصيلي من الطلاب حول مكونات المنتجات وفوائدها العلاجية، مشيدًا بما قدموه من أفكار مبتكرة تعكس قدرتهم على توظيف الدراسة الأكاديمية في إنتاج مستحضرات طبيعية جاهزة وفي شكلها النهائي الصالح للإنتاج، تخدم مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتجميلية.

وقال الدكتور محمد صلاح ان الطلاب قدموا عدة مشاريع تخدم مختلف التخصصات الطبية والعلاجية الي جانب مستحضرات للتجميل جاهزة وفي شكلها النهائي الصالح للانتاج وجميعها من المستخلصات الطبيعية.

ومنها منتجات لعلاج الام القولون وارتفاع ضغط الدم ومحفزات لنمو الشعر وعلاجات للتساقط، كما تضمنت مستحضرات معالجة لقشرة السعر ومقويات عامة للرجال والنساء، وعلاجات لحب الشباب واكزيما الجلد، بالاضافة الي منتجات لعلاج الام المفاصل كما اشتملت ايضا علي مستحضرات مزيلة لرائحة العرق وتشققات الكعبين.