السجن 3 سنوات لعاملين بتهمة سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح في سوهاج

أسدلت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، الستار على قضية سرقة بالإكراه شهدتها دائرة مركز المراغة، بعدما قضت بمعاقبة عاملين بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامهما بالاعتداء على أحد المواطنين وسرقته تحت تهديد السلاح في الطريق العام.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2025، حينما تلقت الجهات المعنية بلاغًا يتهم فيه شخصان باستيقاف المجني عليه أثناء سيره بالطريق العام، وتهديده باستخدام سلاح، والاستيلاء على متعلقاته الشخصية ومبلغ مالي كان بحوزته، قبل أن يلوذا بالفرار.

وكشفت التحريات أن المتهمين، ويعملان عاملين، وراء ارتكاب الواقعة، حيث تم ضبطهما عقب تقنين الإجراءات القانونية، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الجريمة كما وردت في التحريات.

وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأحالتهما بدورها إلى محكمة الجنايات، والتي انتهت إلى إصدار حكمها بالسجن 3 سنوات لكل منهما، عقابًا على ما ارتكباه من جريمة سرقة بالإكراه وترويع للمجني عليه في الطريق العام.