452 محضرًا في أسبوع.. تموين سوهاج تشدد الرقابة على الأسواق والمخابز لضبط الدعم

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج حملاتها التموينية المفاجئة خلال أسبوع واحد، بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية الصحة والطب البيطري وإدارة مباحث التموين والإدارات التموينية المختلفة بالمحافظة.

جاءت الحملات تحت إشراف الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، حيث استهدفت المرور على المخابز والأسواق والمطاحن ومحطات المواد البترولية، لمتابعة الالتزام بالضوابط التموينية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملة تموينية مكبرة

أسفرت الجهود الرقابية خلال الفترة المشار إليها عن تحرير 452 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت مخالفات في مجالات المخابز والأسواق والتجار التموينيين بجانب رصد مخالفات متعلقة بالالتزام بالاشتراطات داخل عدد من الأنشطة التموينية، من بينها 40 مخالفة في قطاع المخابز، و53 مخالفة في الأسواق، و15 مخالفة خاصة بالتجار التموينيين.

وأكد وكيل وزارة التموين أن الحملات ركزت بشكل أساسي على متابعة جودة رغيف الخبز والتأكد من مطابقته للمواصفات والأوزان المقررة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تلاعب أو تجاوزات.

وأشار إلى أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملات رقابية مفاجئة بشكل دوري على مختلف مراكز المحافظة، لضبط الأسواق والتصدي لأي مخالفات تموينية، في إطار خطة الدولة لحماية المستهلك وتعزيز الرقابة على السلع والخدمات الأساسية.