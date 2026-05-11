استجابة فورية.. جولة موسعة لوكيل صحة سوهاج داخل جزيرة الشورانية

في زيارة ميدانية حملت رسائل طمأنة ودعم مباشر للأهالي، استقبل سكان جزيرة الشورانية التابعة لمركز المراغة الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وسط ترحيب واسع من المواطنين، خلال جولته لتفقد الوحدات الصحية ومتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل الجزيرة.

ماذا حدث؟

وشهدت الزيارة لقاءً مفتوحًا بين وكيل الوزارة ووفد من أهالي الشورانية، حيث استمع بشكل مباشر إلى مطالب المواطنين واحتياجاتهم الصحية، مؤكدًا أن تحسين الخدمة الطبية في القرى والنجوع يأتي على رأس أولويات مديرية الصحة، مع توجيهات فورية بسرعة إزالة أي معوقات تواجه تقديم الخدمة.

ورافق “دويدار” خلال الجولة عدد من قيادات مديرية الصحة بسوهاج، في زيارة شملت وحدتي طب الأسرة بنجع الرماضنة والنجع الكبير، لمتابعة انتظام العمل وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال المرور، حرص وكيل الوزارة على التأكد من توافر الأدوية والأمصال، وانتظام تقديم خدمات المبادرات الرئاسية والتطعيمات وتنظيم الأسرة وعيادات الأسنان، موجّهًا بدعم الوحدات بعدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية، من بينها توفير كرسي أسنان جديد، وزيادة كميات الأمصال، وتوفير كراسٍ متحركة لخدمة المرضى.

كما وجّه بتوفير جهاز سونار جديد لوحدة النجع الكبير، مع إحلال جهاز التعقيم القديم بآخر جديد، إلى جانب رفع مستوى النظافة العامة وتكثيف تدريب الأطقم الطبية والإدارية لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشاد وكيل الوزارة بمستوى تنظيم الملفات الأسرية داخل الوحدات الصحية ودقة البيانات المسجلة، وقرر صرف مكافآت تشجيعية للمسؤولين عن تلك الملفات تقديرًا لجهودهم وانضباطهم في العمل.

وأكد الدكتور عمرو دويدار، في ختام جولته، أن القطاع الصحي في سوهاج يعمل وفق خطة تستهدف الوصول بالخدمات الطبية إلى كل مواطن، خاصة في المناطق البعيدة والقرى الأكثر احتياجًا، مشددًا على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية والارتقاء بمستوى الأداء داخل جميع المنشآت الصحية بالمحافظة.