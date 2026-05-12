خيانة للأمانة.. محافظ سوهاج يعلن الحرب على التعديات ويقود حملات الإزالة ميدانيًا

في مشهد يعكس تشديد القبضة على مخالفات البناء والتعديات، واصل اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، قيادة حملات الإزالة المكبرة بمراكز المحافظة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بالمساس بحقوقها أو التفريط في الأراضي الزراعية، وأن أي تقاعس في مواجهة المخالفات يُعد “خيانة للأمانة” وتغريرًا بالمواطنين.

وجاءت التحركات الميدانية ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 29 لإزالة التعديات، حيث قاد محافظ سوهاج حملة موسعة بمركز جرجا جنوب المحافظة، استهدفت إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية.

حملات مكثفة لإزالة التعديات بسوهاج

وفي الوقت نفسه، قاد كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج، حملة مماثلة بمركز المراغة شمال المحافظة، ضمن خطة المحافظة لاسترداد الأراضي المعتدى عليها وفرض هيبة الدولة، وسط تأكيدات باستمرار الحملات بكافة المراكز والمدن دون استثناء.

وأكد محافظ سوهاج أن تطبيق القانون يستهدف حماية المواطنين والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع العشوائية، مشددًا على أن الدولة تعمل من أجل تحقيق الانضباط العمراني وتوفير بيئة آمنة ومنظمة، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقانون والمشاركة في بناء دولة المؤسسات.

وشدد “راشد” على أن أي مسؤول يثبت تقصيره أو تساهله مع المخالفات سيخضع للمساءلة الفورية، مؤكدًا أن السكوت عن التعديات حتى تتحول إلى كتل خرسانية يمثل إهدارًا لحقوق الدولة والأجيال القادمة.

واستهدفت حملة جرجا تنفيذ 6 قرارات إزالة متنوعة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، من بينهم الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء فوزي المدني نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، والدكتور وليد عبد المحسن وكيل وزارة الزراعة، واللواء أحمد جاد رئيس مركز ومدينة جرجا.

كما وجه المحافظ بسرعة إعادة الأراضي المتعدى عليها إلى طبيعتها الزراعية فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ومنع تكرار التعديات مرة أخرى حفاظًا على الرقعة الزراعية.

وفي مركز المراغة، أسفرت الحملة التي قادها نائب المحافظ بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية عن تنفيذ 10 قرارات إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية، مع التأكيد على استمرار الحملات بشكل يومي لاسترداد حق الدولة والتصدي الحاسم لأي مخالفات جديدة.