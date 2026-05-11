محافظات

محافظ سوهاج : أي تغاضٍ عن المخالفات تغرير بالمواطنين | صور

جانب من حملات الإزالة بسوهاج
جانب من حملات الإزالة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قاد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، لليوم الثالث على التوالي، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا جنوب المحافظة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 29 لإزالة التعديات.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإزالة كافة أشكال التعديات، وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون.

وفي ذات التوقيت، قاد كمال سليمان نائب محافظ سوهاج حملة مكبرة لإزالة التعديات بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمال المحافظة، في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ مستهدفات الموجة الحالية.

محافظة سوهاج

والتأكيد على التصدي الحاسم لكافة صور البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد محافظ سوهاج أن سيادة القانون ومصلحة المواطن تأتيان على رأس أولويات الدولة، مشددًا على أن تطبيق القانون لا يستهدف سوى حماية حقوق المواطنين والحفاظ على سلامتهم وتحقيق الانضباط العمراني.

بما يضمن توفير حياة كريمة وبيئة آمنة ومنظمة للجميع، داعيا المواطنين أن يكونوا شركاء في بناء دولة القانون والإلتزام بالضوابط، مؤكدا أن كل من قصر في أداء واجبه الوظيفي وسهل أية تجاوزات سيخضع للمسائلة الفورية.

وأي تغاضي عن المخالفات حتى تحولت إلى عمارات هو خيانة للأمانة وتغرير بالمواطنين، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة أو تقصير يمس الصالح العام أو مقدرات الوطن.

واستهدفت حملة جرجا تنفيذ 6 قرارات إزالة متنوعة، بحضور الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء فوزي المدني نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، والعميد نور عمر رئيس مباحث المديرية.

والدكتور وليد عبد المحسن وكيل وزارة الزراعة، واللواء أحمد جاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وجهات الولاية.

وشدد محافظ سوهاج على وكيل وزارة الزراعة بأهمية إعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية مرة أخرى، وحرثها وتجهيزها للزراعة بشكل فوري، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة.

كما استهدفت حملة مركز المراغة بقيادة نائب محافظ سوهاج، ومشاركة علي لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، تنفيذ عدد 10 قرارات إزالة للتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.

وقد أكد “سليمان” استمرار حملات الإزالة بكافة مراكز ومدن المحافظة، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددًا على عدم التهاون مع أي تعديات جديدة.

