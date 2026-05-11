محافظات

138 ألف مستفيد في شهر واحد.. مبادرات 100 مليون صحة تواصل الوصول لأهالي سوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

كشفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج عن تحقيق معدلات إقبال كبيرة على المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، بعدما استفاد أكثر من 138 ألفًا و400 مواطن من خدمات الفحص والكشف والعلاج المجاني خلال شهر أبريل الماضي، في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأكد الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن المبادرات الرئاسية أصبحت تمثل أحد أهم محاور تطوير المنظومة الصحية، لما توفره من خدمات مجانية تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بدعم مباشر من القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان.

11 برنامج صحي متنوع

وأوضح “دويدار” أن المبادرات شملت تنفيذ 11 برنامجًا صحيًا متنوعًا، استهدفت مختلف الفئات العمرية، من الأطفال وحديثي الولادة وحتى كبار السن، مؤكدًا أن فرق العمل نجحت في الوصول بالخدمات الطبية إلى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا داخل المحافظة.

وأشار إلى أن مبادرة صحة المرأة جاءت ضمن أكثر المبادرات إقبالًا، بعدما استفادت منها أكثر من 37 ألف سيدة للكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية، فيما جرى فحص أكثر من 46 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس.

كما أوضح أن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية سجلت فحص أكثر من 22 ألف مواطن، بينما استفاد الآلاف من مبادرات الاعتلال الكلوي، وصحة الأم والجنين، وفحص المقبلين على الزواج، إلى جانب مبادرة السمعيات للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة كبار السن، وقوائم الانتظار، ومبادرة “قلبك أمانة”.

وأكدت مديرية الصحة أن جميع الخدمات المقدمة ضمن المبادرات تتم بالمجان، وتشمل الفحوصات والتحاليل الطبية والتوعية الصحية وصرف العلاج، في إطار خطة الدولة لتوسيع مظلة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة الطبية بين المواطنين.

واختتم وكيل الوزارة تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات الطبية والقوافل والمبادرات الرئاسية داخل جميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالاهتمام بصحة المواطن المصري، باعتبارها أحد أهم ركائز التنمية وبناء الإنسان.

