10 ملايين جنيه لحماية أحلام الطلاب.. جامعة سوهاج تفتح أبواب الدعم لغير القادرين وذوي الإعاقة

في خطوة تعكس توجهًا إنسانيًا واجتماعيًا غير مسبوق، أعلنت جامعة سوهاج تقديم دعم مالي تجاوز 10 ملايين جنيه خلال عام واحد فقط، لصالح الطلاب غير القادرين وذوي الإعاقة، في أكبر حزمة دعم طلابي تشهدها الجامعة منذ إنشائها، بهدف ضمان استمرار العملية التعليمية دون أن تقف الظروف المادية عائقًا أمام الطلاب.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن ما تحقق هذا العام يُعد سابقة داخل الجامعة، ويجسد التزامها الكامل بتوفير بيئة تعليمية عادلة وآمنة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة لتمكين الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأوضح رئيس الجامعة أن أوجه الدعم تنوعت لتشمل سداد الرسوم الدراسية والمقررات الإلكترونية لآلاف الطلاب، حيث تم دعم 4068 حالة بإجمالي تجاوز 4.4 مليون جنيه، إلى جانب حالات أخرى حصلت على مساعدات مالية لتخفيف أعباء الدراسة.

ولم تقتصر المساندة على الرسوم الدراسية فقط، بل امتدت إلى الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تحمل كامل تكاليف الرسوم الدراسية والإقامة والتغذية بالمدن الجامعية لعدد من الطلاب، إضافة إلى تقديم أجهزة تعويضية وتحمل نفقات علاج وتدخلات جراحية لعدد من الحالات، في مشهد يعكس الدور المجتمعي والإنساني الذي تتبناه الجامعة.

كما أشاد "النعماني" بالتعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة مايا مرسي، مؤكدًا أن هذا التعاون ساهم في دعم آلاف الطلاب من الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية، بإجمالي دعم بلغ نحو 3.7 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الجامعة مستمرة في توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية، انطلاقًا من إيمانها بأن دعم الطالب لا يقل أهمية عن العملية التعليمية نفسها، وأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من توفير فرصة عادلة لكل طالب لاستكمال مستقبله دون معاناة.