ضربة للإشغالات بشوارع سوهاج.. مصادرة 250 مخالفة خلال حملة مكبرة بحي شرق

في تحرك جديد لإعادة الانضباط إلى الشارع السوهاجي، تم تنفيذ حملة مرافق موسعة بنطاق حي شرق سوهاج، أسفرت عن ضبط ومصادرة 250 مخالفة متنوعة ما بين إشغالات وتعديات على الطرق العامة.

وذلك ضمن خطة المحافظة لإعادة المظهر الحضاري للشوارع ورفع المعاناة عن المواطنين، وجاءت الحملة بقيادة تاج جلال أبو سداح، وبالتعاون مع شرطة المرافق، حيث استهدفت عدة مناطق حيوية شملت مدينة ناصر، ومنطقة السوق القديم، والمشاية أمام المديرية المالية، في إطار مواجهة الإشغالات العشوائية التي تعوق حركة المواطنين والسيارات.

وأسفرت الحملة عن رفع عدد كبير من التعديات ومصادرة إشغالات متنوعة، مع تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وسط متابعة ميدانية لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى.

وأكد رئيس حي شرق أن الحملات مستمرة بشكل يومي بمختلف قطاعات الحي، تنفيذًا لتوجيهات محافظ سوهاج بضرورة التصدي الحاسم لكافة صور الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق السيولة المرورية وخلق متنفس حقيقي للمواطن داخل الشارع السوهاجي.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية لن تسمح بتحويل الأرصفة والشوارع إلى أماكن عشوائية تعطل حركة السير وتشوه المظهر العام، مؤكدًا استمرار التنسيق مع شرطة المرافق لفرض الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع حي شرق سوهاج.