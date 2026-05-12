لأول مرة بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج.. تدشين درجة الماجستير في طب الطوارئ

رئيس جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، تدشين درجة الماجستير في طب الطوارئ بكلية الطب البشري.

وذلك لأول مرة، في خطوة جديدة تدعم تطوير برامج الدراسات العليا والتخصصات الطبية الدقيقة داخل الجامعة، وتواكب احتياجات القطاع الصحي بمحافظات الصعيد.

جامعة سوهاج

وأكد "النعماني" أن استحداث الدرجة يأتي تتويجاً للجهود المبذولة خلال السنوات الماضية منذ إنشاء قسم طب الطوارئ بالكلية قبل 3 سنوات، بهدف إعداد كوادر طبية مؤهلة للتعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ وفق أحدث المعايير الطبية.

وأوضح الدكتور محمد نصر الدين حمدون، عميد الكلية، أن كلية الطب شهدت اليوم انعقاد أول امتحانات لدرجة الماجستير في طب الطوارئ، والتي تُضاف لأول مرة إلى برامج الدراسات العليا بالكلية.

وشدد على حرص الكلية على التوسع في البرامج الأكاديمية والتخصصات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة المنظومة الطبية والتعليمية.

وقال الدكتور حاتم عمار، وكيل الكلية للدراسات العليا، إن امتحان الماجستير عُقد داخل رحاب كلية الطب وسط حضور نخبة من أساتذة الكلية والمتخصصين في المجال، حيث اجتاز الامتحان الطبيبة نهى بدران.

وأضاف أن الكلية تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى دعم القسم أكاديمياً وبحثياً، بما يعزز من مكانته بين أقسام طب الطوارئ على مستوى الجامعات المصرية.

وأشار الدكتور أحمد كمال عبد الحميد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والمشرف على قسم طب الطوارئ، إلى أن انطلاق درجة الماجستير يمثل نقطة تحول مهمة للقسم، خاصة مع تزايد الحاجة إلى أطباء متخصصين في هذا المجال الحيوي، مؤكداً أن القسم يعمل على تقديم تدريب علمي وعملي متكامل للأطباء وفق أحدث النظم التعليمية والطبية.

وشهدت فعاليات الامتحان حضور الدكتورة فاطمة عبد العال، رئيس وحدة طب الطوارئ بكلية طب أسيوط وعضو البورد المصري لدرجة الزمالة في طب الطوارئ، وكوكبة من رؤساء الأقسام المختلفة والأساتذة بكلية الطب.

