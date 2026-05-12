ننشر الصور الأولى لحريق مصنع القطن بطهطا في سوهاج.. وإصابة عاملين باختناق أثناء الإخماد

حصل موقع “صدى البلد” على الصور الأولى لحريق مصنع القطن بالمنطقة الصناعية غرب مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، والذي شهد حالة من الاستنفار الأمني والتنفيذي عقب اندلاع النيران وتصاعد الأدخنة الكثيفة من موقع الحادث.

وتحولت محاولات السيطرة على الحريق الضخم داخل المصنع إلى مشهد صعب، بعدما أسفر الحادث عن إصابة شخصين بحالات اختناق أثناء مشاركتهما في أعمال الإطفاء، وسط استمرار جهود قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

وكانت المنطقة الصناعية قد شهدت حالة طوارئ عقب اندلاع حريق هائل داخل أحد مصانع القطن، حيث تصاعدت ألسنة اللهب بشكل كثيف، ما دفع الأجهزة الأمنية والتنفيذية للتحرك الفوري لمحاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المنشآت المجاورة.

وتلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا بنشوب الحريق داخل المصنع بدائرة مركز طهطا، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، مدعومة بقوات الحماية المدنية.

كما تابع اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، الموقف ميدانيًا من موقع الحادث، ووقف على جهود الإطفاء الجارية للسيطرة على النيران المشتعلة داخل كميات من القطن بالمصنع.

وخلال عمليات الإخماد، أصيب كل من محمد.ع.ا، 43 عامًا، وعبدالحليم.ع.ح، 47 عامًا، بحالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة الكثيفة، وتم إسعافهما ونقلهما لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ودفعت الجهات المختصة بـ4 سيارات إطفاء لمحاصرة الحريق، فيما تواصل قوات الحماية المدنية أعمال التبريد والفحص، بينما تتواصل التحقيقات للوقوف على أسباب اندلاع النيران وحصر الخسائر الناتجة عن الحادث.