سكرتير عام كفر الشيخ يتابع الموقف التنفيذي لمبادرة جميلة يا بلدي | صور

تابع اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، الموقف التنفيذي لمبادرة «جميلة يا بلدي» تحت شعار «إيد واحدة .. بلدنا أجمل»، بمراكز المحافظة، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ تنفيذاً لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة، وعصام القصيف رئيس جهاز النظافة والتجميل، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستعرض اللقاء جهود المراكز والمدن في تنفيذ أعمال النظافة العامة والتجميل، ورفع كفاءة الشوارع والميادين، مع قيام أصحاب المحال التجارية بوضع صناديق للقمامة، فضلاً عن التوزيع الجيد لصناديق لتجميع المخلفات بكافة المناطق، إلى جانب تكثيف حملات رفع التراكمات والمخلفات وتجميل الأرصفة، بما يسهم في تحقيق المظهر الحضاري اللائق بمختلف مدن وقرى المحافظة.

كما تم متابعة أعمال دهان البلدورات بالمداخل الرئيسية والشوارع الحيوية، وتكثيف أعمال التشجير وتحسين المسطحات الخضراء، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، فضلًا عن استمرار تطوير معدات النظافة والدفع بمعدات حديثة للكنس ورفع المخلفات، ضمن خطة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق المستهدف من المبادرة.

وتناول الاجتماع أهمية التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية، والمديريات الخدمية، وإدارة البيئة، وجهاز النظافة والتجميل، والكيانات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والأزهر والكنيسة والأوقاف، لدعم جهود المبادرة والحفاظ على ما يتم تنفيذه، مع تعزيز الوعي البيئي والسلوك الحضاري لدى المواطنين، واستمرار المتابعة الميدانية لتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة والخدمات المقدمة للمواطنين.