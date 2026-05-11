عليكم الإنصات أو المغادرة.. ماكرون يفقد أعصابه بقمة كينيا و يوبخ الحضور

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن غضبه من ضجيج المتابعين خلال إحدى فعاليات القمة الفرنسية الأفريقية التي انطلقت في العاصمة الكينية نيروبي في وقت سابق من يوم الاثنين.

وقاطع الرئيس الفرنسي، مؤتمرا مخصصا للثقافة في العاصمة الكينية نيروبي، بسبب الضجيج المستمر في القاعة وعدم إصغاء الحضور للمتحدثين على المنصة.

ووقف ماكرون، الذي كان جالسا في الصف الأول، مسرعا وتوجه إلى المنصة للتدخل، قائلا للمتحدثة: "سأعيد فرض النظام"، قبل أن يأخذ الميكروفون.

ثم توجه إلى الحضور قائلا: "أنا آسف، لكن من المستحيل التحدث عن الثقافة مع هذا القدر من الضجيج. هذه قلة احترام تامة"، وقد قوبلت مداخلته ببعض التصفيق.

وأضاف بحزم: "أقترح أنه إذا كنتم تريدون التحدث عن أمور أخرى، يمكنكم الخروج. أما إذا أردتم البقاء هنا، فعلينا أن نستمع للمتحدثين وأن نلتزم بالقواعد نفسها. شكرا".