مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 مايو

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة في القاهرة



‎ الفجر: 4:25 ص • الشروق: 6:04 ص • الظهر: 12:51 م • العصر: 4:28 م • المغرب: 0 7:4 م • العشاء: 9:07 م

‎مواقيت الصلاة في الإسكندرية

‎ • الفجر: 4:27 ص • الشروق: 6:07 ص • الظهر: 12:57 م • العصر: 4:36 م • المغرب: 7:47 م • العشاء: 9:16 م



‎مواقيت الصلاة في أسوان:



‎ • الفجْر: 4:37 ص

‎ • الشروق : 6:07 ص

‎ • الظّهْر: 12:45 م

‎ • العَصر: 4:09 م

‎ • المَغرب: 7:23 م

‎ • العِشاء : 8:43 م

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح:



• صلاة الفجْر: 4:37 ص

• الشروق: 6:17 ص

• الظُّهْر: 1:07 م

• العَصر: 4:47 م

• المَغرب: 7:58 م

• العِشاء: 9:27 م



مواقيت الصلاة في الغردقة



• الفجر: 4:24 ص • الشروق: 5:58 ص • الظهر: 12:41 م • العصر: 4:12 م • المغرب: 7:24 م • العشاء: 8:48 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ:



• الفجر: 4:20 ص

• الشروق: 5:55 ص

• الظهر: 12:39 م

• العصر: 4:12 م

• المَغرب: 7:23 م

• العِشاء: 8:48 م

مواقيت الصلاة في الاسماعيلية

الفجر: 4:20 ص

‎الظهر: 12:47 م

‎العصر: 4:25 م

‎المغرب: 7:37 م

