حسن وتد: اليهود والمنافقون بينهم خلاف ويتفقان فقط على الإسلام

أكد الدكتور حسن عبدالحميد وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن في كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، أن اليهود والمنافقين بينهم خلاف دائمًا .

وقال خلال تقديم برنامج نورانيات قرآنية المذاع على قناة "صدى البلد" خلال شهر رمضان المبارك، إن المنافقين واليهود يتفقون إذا ذكر الإسلام.

وأكد الدكتور حسن عبدالحميد وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن في كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، أن اليهود يتخفون في القتال حتى حاليًا ويخشون المواجهات المباشرة.

واختتم أن الشيطان ليس له سلطان حجة فيقنع أو سلطان قوة فيوجع، موضحًا أن ما يقدمه الإنسان من أعمال في الدنيا يضيفه في رصيده حتى إذا جاء يوم القيامه يجده أمامه.