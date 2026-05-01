قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تكريم أشرف عبد الباقي في ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
أوركيد سامي

في ليلة حافلة بالنجوم واللحظات المؤثرة، شهد ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما تكريم النجم أشرف عبد الباقي، تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة وإسهاماته المتميزة في السينما والدراما والمسرح، والتي جعلت منه واحدًا من أبرز نجوم الكوميديا في مصر.

وجاء التكريم وسط حضور كبير من الفنانين وصناع الفن، حيث استُقبل أشرف عبد الباقي بحفاوة كبيرة وتصفيق حار فور صعوده إلى المسرح لتسلّم درع التكريم، في لحظة عكست مدى حب الجمهور وزملائه له، وتقديرهم لمسيرته التي امتدت لسنوات طويلة من النجاح والعطاء.

وأعرب عبد الباقي خلال كلمته عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، مؤكدًا أن له طابعًا خاصًا نظرًا لقيمة مهرجان المركز الكاثوليكي وتاريخه العريق في دعم الفن الهادف، مشيرًا إلى أن التكريم من هذه المؤسسة يُعد شهادة مهمة يعتز بها أي فنان.

كما تحدث عن رحلته الفنية، مؤكدًا حرصه الدائم على تقديم أعمال تُدخل البهجة إلى قلوب الجمهور، إلى جانب سعيه لدعم المواهب الشابة من خلال المسرح، وهو ما اعتبره جزءًا أساسيًا من مسؤوليته تجاه الفن.

وشهدت فعاليات الختام حضور عدد كبير من النجوم، من بينهم الفنانة يسرا اللوزي والمخرجة كاملة أبو ذكري، الذين حرصوا على تهنئته بهذه المناسبة، وسط أجواء من الود والتقدير المتبادل بين الحضور.

ويُعد هذا التكريم تتويجًا لمسيرة حافلة قدم خلالها أشرف عبد الباقي العديد من الأعمال الناجحة التي تنوعت بين الكوميديا والدراما، وحققت صدى واسعًا لدى الجمهور، كما ساهم بشكل كبير في إعادة إحياء المسرح من خلال تجاربه المميزة التي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

واختُتمت فعاليات المهرجان في أجواء احتفالية راقية، حيث تم تكريم عدد من النجوم وصناع السينما الذين أثروا الساحة الفنية بأعمالهم، ليؤكد مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما مجددًا مكانته كواحد من أهم المنصات التي تحتفي بالفن الراقي وتكرم رموزه البارزين.

أشرف عبد الباقي مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما السينما

ترشيحاتنا

جماهير

السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

قادة إيران
قادة إيران
قادة إيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

