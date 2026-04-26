رداد: دعم العمالة غير المنتظمة بالمحافظة بقيمة 33.4 مليون جنيه..ومزايا بالجملة لهم بالقانون

أكد وزير العمل حسن رداد في تصريحات صحفية ،على استمرار جهود "الوزارة" في دعم مسيرة التنمية داخل محافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال تعزيز بيئة العمل اللائقة وتوفير فرص التشغيل ودعم العمالة غير المنتظمة وتطوير منظومة التدريب المهني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في أرض سيناء باعتبارها جزءًا أصيلًا من معركة البناء والتنمية.

وفي هذا السياق، قال الوزير أن مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء،خلال عام واحد،حققت عددًا من النتائج الإيجابية: حيث وفرت فرص عمل لعدد 1197 عاملًا من بينهم 128 من ذوي الهمم، في إطار جهود دمج ذوي القدرات الخاصة في سوق العمل...كما واصلت المديرية دعم العمالة غير المنتظمة من خلال صرف منح اجتماعية في مناسبات متعددة بإجمالي دعم بلغ نحو 33.4 مليون جنيه.. وفي مجال التدريب المهني نفذت المديرية 10 دورات تدريبية استفاد منها 107 متدربين في مهن يحتاجها سوق العمل..كما نظمت 92 ندوة في مجال علاقات العمل و68 ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية استفاد منها آلاف العمال.

أما مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء قال الوزير أنها واصلت جهودها في دعم استقرار سوق العمل بالمحافظة، أوضح أنه خلال عام واحد بلغ إجمالي المعينين 802 عامل من بينهم 32 من ذوي الهمم بنسبة الـ5% المقررة قانونًا.. كما سجلت المديرية 1279 عاملًا ضمن العمالة غير المنتظمة، وقدمت لهم منحًا اجتماعية متنوعة بلغت نحو 647 ألف جنيه، إلى جانب رعاية صحية واجتماعية بقيمة 64 ألف جنيه ومنح وفاة بقيمة 200 ألف جنيه... وفي مجال التدريب المهني نفذت المديرية 10 دورات تدريبية في عدد من المهن استفاد منها 45 متدربًا من بينهم 15 من ذوي الهمم، كما نفذت 1550 حملة تفتيش على المنشآت لضمان الالتزام بقانون العمل وتعزيز بيئة العمل الآمنة والمستقرة داخل مواقع الإنتاج.

وأكد الوزير أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة المصرية على دعم التنمية الشاملة في سيناء وتمكين أبنائها من فرص العمل اللائق وتعزيز بيئة العمل الجاذبة للاستثمار، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ الاستقرار في أرض الفيروز.

مزايا للعمالة غير المنتظمة

ويقدم صندوق العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديد، 7 خدمات رئيسية، تتمثل فيما يلي:

- تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.

- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقًا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق.

- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لفئات العمالة غير المنتظمة.

تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقًا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم.

- توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

- دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.

- تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنياً وثقافياً ورياضياً وإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقاً للموارد المتاحة.