نقيب المحامين يبحث مع وزير العمل تعزيز التعاون المؤسسي

التقى الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، مع حسن رداد وزير العمل، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار التنسيق المستمر بين النقابة ومؤسسات الدولة لدعم مهنة المحاماة.

وتناول اللقاء بحث سبل تذليل العقبات التي تواجه السادة المحامين أثناء تأدية عملهم، والعمل على إيجاد حلول عملية وسريعة للأزمات التي قد تعوق سير العمل داخل مختلف الجهات المرتبطة بالمهنة.

كما تم الاتفاق على إعداد وتنظيم ورش عمل مشتركة بين نقابة المحامين ووزارة العمل، بهدف رفع كفاءة المحامين، وتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات المهنية بشكل دوري، وصولًا إلى آليات فعالة للتطوير المستمر.