رداد: الإعلام شريك مهم في نقل جهود الدولة للمواطنين وتعزيز الوعي بقضايا العمل

عقد حسن رداد وزير العمل لقاءً مع محرري ملف العمل في الصحف القومية والحزبية والخاصة، بمقر الوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام واستعراض أبرز جهود الدولة ووزارة العمل في ملفات التشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية.

وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير العمل عن تقديره الكبير للدور الوطني الذي يقوم به الإعلام المصري، باعتباره شريكًا أساسيًا في مسيرة البناء والتنمية، ومرآة تعكس نبض المجتمع وتطلعاته.

وأكد أن الإعلام في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة والعالم يتحمل مسؤولية كبيرة في نقل الحقائق بمصداقية وموضوعية ومهنية، بما يعزز وعي المواطن ويحصنه بالمعلومة الصحيحة.

وأشار الوزير إلى أن للإعلام دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة من خلال التوعية بقضايا العمل والإنتاج، وتسليط الضوء على أهمية ثقافة العمل واحترام المهن المختلفة، وتبصير الشباب بفرص التدريب والتأهيل، وتشجيع المجتمع على زيادة الإنتاج باعتباره الطريق الحقيقي للتنمية والاستقرار.

وأكد أن وزارة العمل تؤمن بأن الإعلام الواعي والمسؤول شريك أساسي في مواجهة التحديات وترسيخ قيم العمل والإنتاج، والوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية في مسيرتها نحو التقدم والازدهار.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير أبرز ملفات عمل الوزارة خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها جهود تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل، والتوسع في إنشاء وتحديث مراكز التدريب بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء العمل والتنمية، بما يسهم في تأهيل الشباب بالمهن المطلوبة داخل سوق العمل المحلي والخارجي، وكذلك التشاور الاجتماعي مع كافة شركاء العمل والتنمية في مجال التشريعات والقرارات التي تخص العمل.

كما تناول الوزير جهود الوزارة في تعزيز فرص التشغيل من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف وربط الباحثين عن العمل بالمنشآت المختلفة، إلى جانب الاستعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تستهدف تنظيم سوق العمل وتعزيز فرص العمل اللائق، وربط التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل المستقبلية.

وتطرق اللقاء كذلك إلى جهود الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، فضلًا عن الدور الذي يقوم به صندوق إعانات الطوارئ للعمال في دعم العاملين بالمنشآت التي تواجه تحديات اقتصادية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار العمالة واستمرار العملية الإنتاجية.

كما استعرض الوزير جهود الوزارة في تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة ولائقة، إلى جانب الاستعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتناول اللقاء أيضًا دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في رعاية وحماية حقوق العمالة المصرية وتعزيز فرص العمل للشباب في الأسواق الخارجية، إلى جانب جهود الوزارة في ميكنة الخدمات والتوسع في التحول الرقمي، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وربط منظومة التشغيل والتدريب والتفتيش في إطار منظومة رقمية متكاملة.

وأكد وزير العمل، في ختام اللقاء، استمرار التواصل والتنسيق مع وسائل الإعلام خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها شريكًا مهمًا في نقل جهود الدولة إلى المواطنين وتعزيز الوعي بقضايا العمل والإنتاج والتنمية.