قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون يدعو إلى إحلال السلام والحفاظ على وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط
مصدر باكستاني: عراقجي قدم مطالب طهران وتحفظاتها بشأن الشروط الأمريكية لإسلام آباد
قوة وحكمة وإرادة صلبة.. رسائل الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء
على الربابة بغني.. الاتحاد الأوروبي يهنئ مصر بعيد تحرير سيناء
الصحة: تدريب الصيادلة على تقديم المشورة الأسرية
مصر تحتفل بأعياد تحرير سيناء.. سويلم: مشروعات كبرى في مجال الري لتنمية سيناء
ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه
تحت شعار وحدة الأمة.. أول قافلة من الحجاج الإيرانيين تتوجه إلى بيت الله الحرام
حبيت الإنشاد من صغري بسبب إذاعة القرآن.. طالبة أزهرية تحصد لقب «منشد مصر 2026»
لغز اجتماع الـ5 ساعات.. ماذا حدث بين عراقجي ومنير في إسلام أباد قبل نوم ترامب؟
عماد عوض: سيناء تخوض حرب التنمية.. و721 ألف فدان جاهزة للزراعة
ابنة شقيق ترامب تحذر من “أعراض خرف” يعاني منها رئيس أمريكا.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رداد: الإعلام شريك مهم في نقل جهود الدولة للمواطنين وتعزيز الوعي بقضايا العمل

وزير العمل
وزير العمل

عقد حسن رداد وزير العمل لقاءً مع محرري ملف العمل في الصحف القومية والحزبية والخاصة، بمقر الوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام واستعراض أبرز جهود الدولة ووزارة العمل في ملفات التشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية.

وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير العمل عن تقديره الكبير للدور الوطني الذي يقوم به الإعلام المصري، باعتباره شريكًا أساسيًا في مسيرة البناء والتنمية، ومرآة تعكس نبض المجتمع وتطلعاته.

وأكد أن الإعلام في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة والعالم يتحمل مسؤولية كبيرة في نقل الحقائق بمصداقية وموضوعية ومهنية، بما يعزز وعي المواطن ويحصنه بالمعلومة الصحيحة.

وأشار الوزير إلى أن للإعلام دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة من خلال التوعية بقضايا العمل والإنتاج، وتسليط الضوء على أهمية ثقافة العمل واحترام المهن المختلفة، وتبصير الشباب بفرص التدريب والتأهيل، وتشجيع المجتمع على زيادة الإنتاج باعتباره الطريق الحقيقي للتنمية والاستقرار.

وأكد أن وزارة العمل تؤمن بأن الإعلام الواعي والمسؤول شريك أساسي في مواجهة التحديات وترسيخ قيم العمل والإنتاج، والوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية في مسيرتها نحو التقدم والازدهار.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير أبرز ملفات عمل الوزارة خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها جهود تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل، والتوسع في إنشاء وتحديث مراكز التدريب بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء العمل والتنمية، بما يسهم في تأهيل الشباب بالمهن المطلوبة داخل سوق العمل المحلي والخارجي، وكذلك التشاور الاجتماعي مع كافة شركاء العمل والتنمية في مجال التشريعات والقرارات التي تخص العمل.

كما تناول الوزير جهود الوزارة في تعزيز فرص التشغيل من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف وربط الباحثين عن العمل بالمنشآت المختلفة، إلى جانب الاستعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تستهدف تنظيم سوق العمل وتعزيز فرص العمل اللائق، وربط التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل المستقبلية.

وتطرق اللقاء كذلك إلى جهود الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، فضلًا عن الدور الذي يقوم به صندوق إعانات الطوارئ للعمال في دعم العاملين بالمنشآت التي تواجه تحديات اقتصادية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار العمالة واستمرار العملية الإنتاجية.

كما استعرض الوزير جهود الوزارة في تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة ولائقة، إلى جانب الاستعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتناول اللقاء أيضًا دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في رعاية وحماية حقوق العمالة المصرية وتعزيز فرص العمل للشباب في الأسواق الخارجية، إلى جانب جهود الوزارة في ميكنة الخدمات والتوسع في التحول الرقمي، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وربط منظومة التشغيل والتدريب والتفتيش في إطار منظومة رقمية متكاملة.

وأكد وزير العمل، في ختام اللقاء، استمرار التواصل والتنسيق مع وسائل الإعلام خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها شريكًا مهمًا في نقل جهود الدولة إلى المواطنين وتعزيز الوعي بقضايا العمل والإنتاج والتنمية.

حسن رداد وزير العمل وزارة العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلم وطليقته

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي في غياب 7 لاعبين قبل قمة الدوري

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

دعاء الفرج

دعاء الفرج مكتوب.. أفضل الأدعية بعد صلاة الفجر المستجابة لتفريج الهموم

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

ترشيحاتنا

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: نحرص على تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية

الاعتماد

اعتماد أوروبي جديد يعزز الصادرات المصرية ويدعم شهادات البصمة الكربونية

جانب من السيمينار

التخطيط القومي يستشرف مستقبل الاتفاقيات التجارية لمصر في ظل التحولات العالمية

بالصور

بدون إتلاف القماش.. طرق إزالة بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

بي واي دي تكشف عن Formula X الكهربائية بقوة 1000 حصان

BYD
BYD
BYD

ابنة شقيق ترامب تحذر من “أعراض خرف” يعاني منها رئيس أمريكا.. صور

ماري ترامب
ماري ترامب
ماري ترامب

ماذا يحدث للجسم عند التوقف نهائيا عن تناول الخبر بالدقيق الأبيض؟

لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟
لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟
لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد