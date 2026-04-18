رداد: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل العمالة غير المنتظمة بمترو الإسكندرية فنيًا ومهنيًا

تفقد وزير العمل حسن رداد، اليوم السبت، موقع "النحاس للمترو الجديد" التابع لأعمال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة أوراسكوم، وذلك في إطار متابعة المشروعات القومية الكبرى والتأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل.

وكان في استقباله المهندس مينا شوقي مدير المشروع ..

وخلال الجولة، استمع الوزير إلى شرح حول طبيعة الأعمال الجارية بالموقع، باعتباره أحد مواقع التنفيذ المهمة ضمن مشروع تطوير منظومة النقل الجماعي الحديثة بالمحافظة، والذي يستهدف تعزيز الربط بين المناطق الحيوية وتخفيف الضغط المروري، بما يدعم خطط التنمية العمرانية والاقتصادية في الإسكندرية باعتبارها أحد أبرز المراكز الصناعية والاستثمارية في مصر.

وتفقد وزير العمل برامج التدريب المنفذة للعاملين داخل الموقع، والتي تشمل تدريبات نظرية وعملية على إجراءات السلامة والصحة المهنية في مواقع التشييد والبناء، إلى جانب التدريب على استخدام السقالات والأوناش والروافع ومعدات الوقاية الشخصية، وكذلك التدريب على الإسعافات الأولية، وذلك في إطار نشر ثقافة الوقاية المهنية بين العاملين.

كما تابع الوزير أعمال القوافل الطبية التي تقدم خدمات الكشف الطبي للعمال داخل الموقع، للاطمئنان على حالتهم الصحية، إلى جانب متابعة أعمال لجان قياس مستوى المهارة وإصدار الشهادات المهنية للعاملين، فضلًا عن تفقد ندوة توعوية موجهة للعمالة غير المنتظمة داخل المشروع للتأكيد على حقوقهم وواجباتهم وسبل الحماية القانونية داخل مواقع العمل.

وأكد وزير العمل حسن رداد خلال الجولة أن ما يشهده هذا المشروع يعكس نموذجًا متقدمًا للتكامل بين جهود الدولة وشركات التنفيذ الكبرى في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل العمالة فنيًا ومهنيًا بما يضمن بيئة عمل آمنة ومنتجة..وأوضح الوزير أن الدولة تنظر إلى العامل باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، وليس مجرد عنصر إنتاج، وهو ما يدفع وزارة العمل إلى التوسع في برامج التدريب ورفع الكفاءة وإصدار شهادات قياس المهارة، بما يعزز من فرص العمال في سوق العمل... كما أشار إلى استمرار تنظيم القوافل الطبية والندوات التوعوية داخل مواقع العمل، خاصة للعمالة غير المنتظمة، لضمان توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها ودمجها تحت مظلة الحماية.

وتأتي هذه الجولة ضمن برنامج زيارة وزير العمل لمحافظة الإسكندرية، والتي تتضمن عددًا من اللقاءات والزيارات الميدانية لمتابعة ملفات التدريب والتشغيل وتعزيز التعاون مع شركاء العمل والتنمية داخل المحافظة.