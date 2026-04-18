قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يفتتح مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية في بئر العبد
130شركة توفر 5000 فرصة عمل بملتقى توظيف جامعة القاهرة
بعد مد فتره التقديم.. كيفية تلقى طلبات السكن البديل وأهم المستندات
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل ؟
استشاري علاقات أسرية: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق توازنًا ويحمي استقرار الأسرة ويقلل النزاعات|فيديو
قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط شخص بحوزته 12 ألف عبوة سجائر في مطروح
بعد إطلاق ذا سباين.. طلعت مصطفى تحول القاهرة الجديدة إلى عاصمة المال والأعمال
خريطة الإجازات 2026 في مصر.. مواعيد العيد والعطلات بالتفصيل
رئيس الوزراء يتفقد مشروعات التنمية بشمال سيناء ويفتتح مصنعًا للصناعات البلاستيكية ببئر العبد
القبض على عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
وزير التموين: منصة إلكترونية موحدة لتحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية
التبخر الكوني.. علماء يعيدون حساب عمر الكون ويكشفون سيناريو التلاشي الكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رداد: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل العمالة غير المنتظمة بمترو الإسكندرية فنيًا ومهنيًا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تفقد وزير العمل حسن رداد، اليوم السبت، موقع "النحاس للمترو الجديد" التابع لأعمال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة أوراسكوم، وذلك في إطار متابعة المشروعات القومية الكبرى والتأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل.

وكان في استقباله المهندس مينا شوقي مدير المشروع ..

وخلال الجولة، استمع الوزير إلى شرح حول طبيعة الأعمال الجارية بالموقع، باعتباره أحد مواقع التنفيذ المهمة ضمن مشروع تطوير منظومة النقل الجماعي الحديثة بالمحافظة، والذي يستهدف تعزيز الربط بين المناطق الحيوية وتخفيف الضغط المروري، بما يدعم خطط التنمية العمرانية والاقتصادية في الإسكندرية باعتبارها أحد أبرز المراكز الصناعية والاستثمارية في مصر.

وتفقد وزير العمل برامج التدريب المنفذة للعاملين داخل الموقع، والتي تشمل تدريبات نظرية وعملية على إجراءات السلامة والصحة المهنية في مواقع التشييد والبناء، إلى جانب التدريب على استخدام السقالات والأوناش والروافع ومعدات الوقاية الشخصية، وكذلك التدريب على الإسعافات الأولية، وذلك في إطار نشر ثقافة الوقاية المهنية بين العاملين.

كما تابع الوزير  أعمال القوافل الطبية التي تقدم خدمات الكشف الطبي للعمال داخل الموقع، للاطمئنان على حالتهم الصحية، إلى جانب متابعة أعمال لجان قياس مستوى المهارة وإصدار الشهادات المهنية للعاملين، فضلًا عن تفقد ندوة توعوية موجهة للعمالة غير المنتظمة داخل المشروع للتأكيد على حقوقهم وواجباتهم وسبل الحماية القانونية داخل مواقع العمل.

وأكد وزير العمل حسن رداد خلال الجولة أن ما يشهده هذا المشروع يعكس نموذجًا متقدمًا للتكامل بين جهود الدولة وشركات التنفيذ الكبرى في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل العمالة فنيًا ومهنيًا بما يضمن بيئة عمل آمنة ومنتجة..وأوضح الوزير أن الدولة تنظر إلى العامل باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، وليس مجرد عنصر إنتاج، وهو ما يدفع وزارة العمل إلى التوسع في برامج التدريب ورفع الكفاءة وإصدار شهادات قياس المهارة، بما يعزز من فرص العمال في سوق العمل... كما أشار إلى استمرار تنظيم القوافل الطبية والندوات التوعوية داخل مواقع العمل، خاصة للعمالة غير المنتظمة، لضمان توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها ودمجها تحت مظلة الحماية.

وتأتي هذه الجولة ضمن برنامج زيارة وزير العمل لمحافظة الإسكندرية، والتي تتضمن عددًا من اللقاءات والزيارات الميدانية لمتابعة ملفات التدريب والتشغيل وتعزيز التعاون مع شركاء العمل والتنمية داخل المحافظة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام .. بالتفصيل

ترشيحاتنا

البصر

احذرها في أكلك.. أطعمة خطيرة على العين وتسبب ضعف الإبصار

ساعة عمرو دياب

سعرها 30 مليون جنيه.. ساعة عمرو دياب النادرة تخطف الأنظار وتثير الجدل

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة ..شاهد

بالصور

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد