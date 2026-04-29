1500 جنيه عبر الرابط.. طريقة التسجيل في منحة عيد العمال 2026

مع اقتراب عيد العمال2026، يستعد العاملين بالمهن اليومية والقطاعات غير الرسمية للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة والتي يتم صرفها عدة مرات خلال العام، في مناسبات مختلفة أهمها عيد العمال.

موعد صرف منحة عيد العمال

تشير التوقعات إلى بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالتزامن مع مناسبة عيد العمال 2026 في الأول من مايو وغالبًا ما يتم صرف المنحة بشكل تدريجي خلال الشهر، لضمان وصول الدعم إلى جميع المستحقين دون تكدس أو ضغط على منافذ الصرف.

قيمة منحة العمالة غير المنتظمة2026

تبلغ قيمة منحة العمالة غير المنتظمة حاليًا نحو 1500 جنيه لكل مستفيد مسجل ضمن قواعد البيانات الرسمية ويتم صرف هذا المبلغ في كل مناسبة من المناسبات التي تشملها خطة الدعم السنوية، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية ومساعدة العمالة غير المنتظمة على تلبية احتياجاتها الأساسية.

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تصرف الوزارة منحة العمالة غير المنتظمة في المواعيد التالية خلال العام:

شهر رمضان المبارك.

عيد الفطر.

عيد الأضحى.

عيد العمال.

المولد النبوي الشريف.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026



حددت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على المنحة، وهي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يمتلك المتقدم أي سجلات تجارية.

أن تكون الحرفة التي يعمل بها مسجلة في بطاقة الرقم القومي.

أن يكون اسمه مسجلاً في مديرية القوى العاملة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا.

تلك الشروط تهدف لضمان استحقاق الفئات الأكثر احتياجًا للمنحة ودعمهم خلال الأزمات الاقتصادية والمناسبات الرسمية.

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026



يمكن للمواطنين التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة من خلال الرابط التالي:

https://www.manpower.gov.eg/img/.

الضغط على أيقونة “العمالة غير المنتظمة”.

اختيار “تسجيل جديد” إذا لم يكن لديك حساب مسبق.

إدخال الرقم القومي وكافة البيانات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة.

تحديد المهنة المسجلة في بطاقة الرقم القومي، بشرط أن تكون ضمن الفئات المستحقة للمنحة.

إدخال رقم الهاتف المحمول لتلقي إشعارات القبول أو الاستعلام عن حالة الطلب.

الضغط على زر “إرسال الطلب” وانتظار مراجعة الجهات المختصة للبيانات المدخلة.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة



للاطلاع على حالة الطلب بعد التسجيل، يمكن اتباع الخطوات التالية: