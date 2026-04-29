بعد قرار ترحيلها.. موعد إجازة عيد العمال 2026

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

عيد العمال
عيد العمال
خالد يوسف

تصدر موعد إجازة عيد العمال 2026 محركات البحث في مصر، مع تزايد تساؤلات العاملين حول حقيقة ترحيل الإجازة من موعدها الأصلي، خاصة في ظل توجه الدولة لتوحيد الإجازات الرسمية ومنح عطلات متصلة.

موعد إجازة عيد العمال 2026 بعد الترحيل

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن موعد اجازة عيد العمال.


وجاء القرار بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلا من يوم الجمعة 1 مايو 2026، بمناسبة عيد العمال.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الدولة الخاصة بترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، وهي السياسة التي تهدف إلى منح العاملين فرصة الحصول على عطلة ممتدة بدلًا من إجازة منفردة في منتصف الأسبوع، بما يحقق استفادة أكبر للعاملين ويساعد على تنظيم العمل داخل المؤسسات.

وقد لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من العاملين في مختلف الجهات، خاصة أن موعد إجازة عيد العمال 2026 بهذه الصورة يمنح الموظفين عطلة طويلة يمكن استغلالها في الراحة أو السفر أو ترتيب الالتزامات الشخصية.

من يشملهم قرار الإجازة؟ 

ينطبق قرار إجازة عيد العمال على جميع العاملين في:

- الجهاز الإداري للدولة

- الوزارات والمصالح الحكومية

- الهيئات العامة

- وحدات الإدارة المحلية

- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال

- القطاع الخاص

لماذا يتم ترحيل الإجازات الرسمية؟

تعتمد الحكومة خلال السنوات الأخيرة سياسة ترحيل الإجازات التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس.

وتهدف سياسة الترحيل، الى إتاحة عطلة متصلة مع نهاية الأسبوع، تحسين التوازن بين العمل والراحة، تقليل التوقف المتكرر في سير العمل.
 

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

- يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.

- يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.

- من الأربعاء إلى السبت 27-30 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى.

- يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.

- يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

- يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2026: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

بعد قرار ترحيلها موعد إجازة عيد العمال 2026 حقيقة ترحيل الإجازة توحيد الإجازات الرسمية منح عطلات متصلة

