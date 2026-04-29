بعد عيد العمال.. تعرف على جدول إجازات 2026 بالتواريخ| وخبير يعلق
بعد إجازة عيد العمال، يتجدد اهتمام الموظفين في مصر بمتابعة جدول الإجازات الرسمية لعام 2026، خاصة مع اعتماد الحكومة سياسة ترحيل بعض العطلات إلى يوم الخميس. 

إجازة عيد العمال 2026

وتمنح إجازة عيد العمال يوم الخميس 7 مايو 2026 بدلا من الجمعة 1 مايو، وذلك ضمن تطبيق سياسة ترحيل الإجازات، ويمنح هذا التعديل الموظفين عطلة متصلة بنهاية الأسبوع، ما يوفر وقتا أطول للراحة قبل بداية موسم الصيف.

إجازة عيد الأضحى 2026

تعد إجازة عيد الأضحى من أطول العطلات الرسمية خلال العام، حيث تبدأ من يوم وقفة عرفات الموافق الأربعاء 27 مايو 2026، وتستمر حتى الأحد 31 مايو 2026.

وتشمل الإجازة:

  • وقفة عرفات
  • أول أيام عيد الأضحى
  • ثاني وثالث ورابع أيام العيد

فتتميز هذه الفترة بزيادة حركة السفر بين المحافظات، إلى جانب النشاط الاجتماعي والعائلي المكثف.

ومن جانبه، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن ترحيل الإجازات بناءا على قرارات رئيس الوزراء، شئ صحى ومفيد وتوفير لوقت الموظفين وراحة أكثر لهم. 

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يحق للموظف الحصول على كامل إجازاته بأجر مدفوع، ما دام ذلك لا يؤثر على سير العمل أو يعطل متطلباته.

إجازة رأس السنة الهجرية 1448

ومن المتوقع أن توافق إجازة رأس السنة الهجرية يوم الخميس 18 يونيو 2026، وقد يتم تثبيتها في نفس اليوم وفقا لسياسة توحيد الإجازات. 

وتعد هذه المناسبة بداية العام الهجري الجديد، وتحمل طابعا دينيا وروحانيا في مصر والعالم الإسلامي.

إجازة ثورة 30 يونيو

توافق ذكرى ثورة 30 يونيو يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، وغالبا ما يتم ترحيلها إلى الخميس 2 يوليو 2026، بما يتماشى مع سياسة ترحيل الإجازات، فتعد هذه المناسبة من أبرز المحطات الوطنية في تاريخ مصر الحديث.

إجازة ثورة 23 يوليو 2026

وتحل إجازة ثورة 23 يوليو يوم الخميس 23 يوليو 2026، وفي حال بقائها في موعدها، فإنها تمنح الموظفين عطلة متصلة بنهاية الأسبوع دون الحاجة إلى ترحيل.

إجازة المولد النبوي الشريف

من المتوقع أن توافق إجازة المولد النبوي يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، مع احتمالية ترحيلها إلى الخميس 17 سبتمبر 2026، وتتميز هذه المناسبة بأجواء دينية واجتماعية خاصة، حيث تنتشر الاحتفالات وشراء حلوى المولد في مختلف أنحاء البلاد.

إجازة 6 أكتوبر 2026

وتأتي إجازة عيد القوات المسلحة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، وغالبا ما يتم ترحيلها إلى الخميس 8 أكتوبر 2026، وتخلد هذه المناسبة ذكرى انتصار أكتوبر، أحد أبرز الأحداث الوطنية في تاريخ مصر.

سياسة ترحيل الإجازات في مصر

خلال السنوات الأخيرة، اعتمدت الحكومة سياسة ترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس، وذلك لتحقيق عدة أهداف، من بينها:

  • توحيد مواعيد العطلات الرسمية
  • تقليل الضغط على أيام العمل في منتصف الأسبوع
  • دعم وتنشيط السياحة الداخلية
  • منح العاملين فترات راحة أطول ومتواصلة

وقد ساهمت هذه السياسة في تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين.

تطبيق الإجازات في القطاعين العام والخاص

وتطبق الإجازات الرسمية في مصر على العاملين في القطاعين العام والخاص، مع وجود قدر من المرونة في القطاع الخاص وفقا لطبيعة العمل. 

وفي حال استدعاء الموظف للعمل خلال الإجازة، يحق له الحصول على أجر إضافي أو تعويض بإجازة بديلة وفقا لقانون العمل.

والجدير بالذكر، أن سياسة ترحيل بعض العطلات إلى يوم الخميس تهدف إلى إتاحة عطلات ممتدة مرتبطة بعطلة نهاية الأسبوع، ما يمنح العاملين فرصة أفضل للراحة أو السفر. 

وتعد الإجازات الرسمية عنصرا مهما في تنظيم الحياة العملية، إذ تساعد على استعادة النشاط وتحسين الإنتاجية، فضلا عن كونها فرصة للتخطيط المسبق للأنشطة العائلية والترفيهية.

إجازات الإجازات الاجازات العطلات الرسمية الإجازات الرسمية

