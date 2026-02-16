فاينانشال تايمز: بريطانيا ستخفص الصرف على المساعدات الإنسانية لزيادة الإنفاق الدفاعي

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" أن بريطانيا ستخفض الإنفاق على المساعدات الإنسانية الخارجية لعامي 2026-2027 بنسبة 27% مقارنة بعامي 2024-2025، لزيادة الإنفاق الدفاعي.

ونقلت الصحيفة عن شركة التحليل "مركز التنمية العالمية"، أن تخفيض الإنفاق على المساعدات الخارجية في بريطانيا سيكون الأكثر حدة بين دول مجموعة السبع. فمن المتوقع أن يصل خفض المساعدات الإنسانية الأمريكية خلال الفترة نفسها إلى مستوى 23%.

وكتبت الصحيفة: "تم الإعلان عن خفض الإنفاق لتأمين تمويل إضافي للدفاع ابتداء من عام 2027".

كما أشارت إلى أن انخفاض حجم المساعدات قد يكون مخزيا بشكل خاص لحكومة حزب العمال التي دعت تاريخيا إلى زيادتها.

ومقارنة بين الوضعين في الولايات المتحدة وبريطانيا، أكد مدير برنامج "أوروبا" في مركز التنمية العالمية إيان ميتشل إلى أنه في الولايات المتحدة تمكن الكونغرس من تخفيف تخفيض ميزانية المساعدات الإنسانية الذي اقترحته إدارة الرئيس دونالد ترامب بشكل كبير.

وأضاف: "على سبيل المقارنة، لم نشهد تقريبا أي معارضة في البرلمان البريطاني، ومع ذلك، بمجرد أن يصبح خفض الإنفاق حقيقة واقعة، يمكننا توقع المزيد من الأصوات المعارضة".

وشددت الصحيفة على أن التحليل لم يتضمن نفقات بريطانيا على إيواء طالبي اللجوء.

في وقت سابق، أعلنت سلطات بريطانيا عن خطط لخفض الإنفاق على المساعدات الإنسانية للدول الأخرى من 0.5% إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

