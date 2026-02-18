قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عراقجي يغادر جنيف متوجّهًا إلى ايران بعد انتهاء المفاوضات النووية
المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك
قبل 20 عامًا من ظهور الأعراض .. اختبار دم يكشف عن مرض الزهايمر
تامر أمين يُشيد بمُبادرة «الجبهة الوطنية»: أكبر فعالية في التكافل الإنساني قبل رمضان |فيديو
سجل الآن واحصل على تدريب عالمي من «هارفارد» في مجالات القيادات والتقنيات
ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه
الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك
«شبانة»: «توروب» يُقر بأزمة الهجوم في الأهلي ويبحث عن حلول عاجلة
رئيس الجبهة: انتهت الانتخابات ودورنا المجتمعي بدأ.. مليون كرتونة ودواجن مُدعمة بـ75 جنيهًا بالمحافظات
عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان
«لمسة إنسانية في رمضان».. محمود شعراوي: الجبهة الوطنية يخطط لتمكين المصريين بعيدًا عن الدعم المؤقت
جريمة الدقهلية.. 3 أشخاص يلقون مُحامية من شُرفة المنزل بسبب خلافات الميراث
محافظات

أخبار أسوان: المحافظ الجديد يتسلّم مهام منصبة.. ورسائل وفاء من المحافظ السابق.. واستئناف حركة الملاحة النيلية.. وخارطة طريق لمرحلة تنموية شاملة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أبرزها : 

محافظ أسوان الجديد يبدأ مهام عمله بمراسم التسليم والتسلم مع سابقه

فقد شهدت محافظة أسوان مراسم التسليم والتسلم بين المحافظ الجديد المهندس عمرو لاشين ، واللواء دكتور إسماعيل كمال المحافظ السابق ، وذلك عقب أداء المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مشهد حضارى يعكس عمق الإنتماء الوطنى وروح المسئولية .

وحرص المهندس عمرو لاشين على إصطحاب المحافظ السابق إلى مبنى ديوان عام المحافظة فى لفتة راقية تعكس التقدير والعرفان بالجهود الكبيرة التى تم بذلها خلال المرحلة الماضية ، وتؤكد على إستمرارية العمل التنفيذى بروح الفريق الواحد ، وترسيخاً لقيم الإحترام المؤسسى وتكامل الأدوار.

محافظ أسوان : توجيهات الرئيس ستكون منهاجًا للعمل وخارطة طريق لمرحلة تنموية شاملة

فى أول اجتماع للمجلس التنفيذى برئاسة المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، والذى حرص خلاله على حضور اللواء الدكتور إسماعيل كمال المحافظ السابق ، والذى تولى مسئولية محافظة جنوب سيناء.

وأكد محافظ أسوان على أننى شعرت بالفخر الكبير لإشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء لقاؤه مع المحافظين الجدد بمحافظة أسوان ، وما تم فيها من إنجازات ، ووجه رئيس الجمهورية بضرورة تحويل أسوان إلى مدينة ومحافظة سياحية متكاملة ، وهو ما أكد عليه أيضاً لقائى بدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، والذى أكد على ضرورة إعداد خطة شاملة وفق رؤية ممنهجة لتطوير وتجميل زهرة الجنوب من رفع كفاءة البنية التحتية من المرافق العامة والتجميل والرصف وتوحيد واجهات المباني ، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى.


 

جهود متنوعة

رسائل وفاء من إسماعيل كمال : دعم كامل للمهندس عمرو لاشين لاستكمال مسيرة البناء

وسط مشاعر من الود تعكس معانى الوفاء والإنتماء ، وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السابق رسالة مؤثرة إلى أهالى المحافظة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وأعضاء المجلس التنفيذى بمناسبة إنتهاء فترة توليه مسئولية العمل التنفيذي بالمحافظة .


محافظ أسوان يتابع استئناف حركة الملاحة النيلية بنطاق المحافظة بصورة طبيعية

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إستئناف حركة الملاحة النيلية بصورة طبيعية، عقب إستقرار الأحوال الجوية.

وأكد المحافظ على أنه يتم المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للأحوال الجوية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة
احمد مالك وهدي المفتي
التمر فى رمضان
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
