محافظ أسوان الجديد يبدأ مهام عمله بمراسم التسليم والتسلم مع سابقه

شهدت محافظة أسوان مراسم التسليم والتسلم بين المحافظ الجديد المهندس عمرو لاشين ، واللواء دكتور إسماعيل كمال المحافظ السابق ، وذلك عقب أداء المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مشهد حضارى يعكس عمق الإنتماء الوطنى وروح المسؤولية .

وحرص المهندس عمرو لاشين على إصطحاب المحافظ السابق إلى مبنى ديوان عام المحافظة فى لفتة راقية تعكس التقدير والعرفان بالجهود الكبيرة التى تم بذلها خلال المرحلة الماضية ، وتؤكد على إستمرارية العمل التنفيذى بروح الفريق الواحد ، وترسيخاً لقيم الإحترام المؤسسى وتكامل الأدوار.

مراسم التسليم

وقد تمت مراسم التسليم والتسلم فى أجواء اتسمت بالود والتعاون ، حيث تم إستعراض أبرز الملفات التنموية والخدمية الجارية بما يضمن مواصلة مسيرة العمل وتحقيق مزيد من الإنجازات التى تلبى تطلعات أبناء أسوان ، خاصة فى قطاعات البنية التحتية ، والسياحة والإستثمار ، والخدمات الجماهيرية .

ليعكس هذا المشهد رسالة واضحة بأن مؤسسات الدولة تعمل بروح وطنية خالصة ، وأن مسيرة التنمية مستمرة برؤية واحدة تستهدف خدمة المواطن وتعزيز جهود التنمية الشاملة فى ظل قيادة سياسية تضع مصلحة الوطن والمواطن فى مقدمة الأولويات .

لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من العمل التنفيذى بمحافظة أسوان قائمة على البناء على ما تحقق ، وإستكمال مسارات التطوير ، وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات والتنمية بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة .