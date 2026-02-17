رسائل وفاء من إسماعيل كمال : دعم كامل للمهندس عمرو لاشين لاستكمال مسيرة البناء

وسط مشاعر من الود تعكس معانى الوفاء والإنتماء ، وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السابق رسالة مؤثرة إلى أهالى المحافظة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وأعضاء المجلس التنفيذى بمناسبة إنتهاء فترة توليه مسئولية العمل التنفيذي بالمحافظة .

وأكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال خلال كلمته أن الكلمات تعجز عن التعبير عن حجم الإمتنان والتقدير لفريق عمل وصفه بالمتجانس والمتميز ، والذى عمل بروح واحدة وعلى أعلى درجات الإلتزام والأخلاق مما أسهم فى إقتحام الملفات الساخنة والتعامل مع التحديات بكل كفاءة وإقتدار.

وأشار المحافظ إلى أنه تشرف بخدمة محافظة عريقة مثل أسوان التى تتميز بأهلها الطيبين وبشاشتهم وحسن إستقبالهم ، وأن التجربة أكدت له صدق المعدن الأصيل لأهالى هذه المحافظة العريقة ، وإستعرض المحافظ السابق أبرز ما تحقق خلال فترة العام والنصف الماضية ، بفضل تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق حيث تم الدفع بقوة فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة ، ومنظومة التأمين الصحي الشامل .

الوفاء والإنتماء

إلى جانب إنهاء العديد من المشروعات المتعثرة ، ومنها تطوير طريقى كيما والسماد ، وكسر الحجر ، وكورنيش النيل الجديد ، والطريق الدائرى الشرقى ، وطريق السادات ، فضلاً عن مشروعات البنية التحتية التى أسهمت فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضح بأن المحافظة حققت مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية ، وهو ما توج بالحصول على جوائز الدولة للتميز الحكومى ، فضلاً عن نيل جائزة مدينة العام السياحية من منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الإقتصادى ما يعكس حجم الجهد المبذول والعمل المؤسسى المنظم .

وفى ختام كلمته دعا اللواء الدكتور إسماعيل كمال جميع القيادات التنفيذية إلى الإستمرار على نفس النهج ، والحفاظ على روح الفريق الواحد ، ودعم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لإستكمال مسيرة العمل والبناء ، مؤكداً أن أسوان تستحق دائماً بذل المزيد من الجهد والعطاء ، وتكاتف الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح المواطن الأسوانى .