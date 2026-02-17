قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: ننفذ التوجيهات الرئاسية بتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة
المهن السينمائية تنعى السيناريست فاروق عطية
107 سنوات من التاريخ والإنجازات.. تعرف على مسيرة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
محافظات

محافظ أسوان : توجيهات الرئيس ستكون منهاجا للعمل وخارطة طريق لمرحلة تنموية شاملة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

فى أول إجتماع للمجلس التنفيذى برئاسة المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، والذى حرص خلاله على حضور اللواء الدكتور إسماعيل كمال المحافظ السابق ، والذى تولى مسئولية محافظة جنوب سيناء.

وقدم المهندس عمرو لاشين خالص الشكر والتقدير بإسم أهالى المحافظة والجهاز التنفيذى للواء دكتور إسماعيل كمال على ما بذله من جهود خلال فترة توليه المسئولية ، مشيداً بما تحقق من إنجازات فى مختلف القطاعات التنموية والخدمية .

وأكد محافظ أسوان على أننى شعرت بالفخر الكبير لإشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء لقاؤه مع المحافظين الجدد بمحافظة أسوان ، وما تم فيها من إنجازات ، ووجه رئيس الجمهورية بضرورة تحويل أسوان إلى مدينة ومحافظة سياحية متكاملة ، وهو ما أكد عليه أيضاً لقائى بدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، والذى أكد على ضرورة إعداد خطة شاملة وفق رؤية ممنهجة لتطوير وتجميل زهرة الجنوب من رفع كفاءة البنية التحتية من المرافق العامة والتجميل والرصف وتوحيد واجهات المباني ، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى.

الفخر الكبير 

ولفت المحافظ إلى أنه تم أيضاً التركيز على إستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى مرحلتيها الأولى والثانية ، إلى جانب التعامل الحاسم مع ملفات إزالة التعديات ، والتصالح والتقنين ، ورصد المتغيرات المكانية بما يرسخ سيادة القانون ويحافظ على حقوق الدولة ، مع النهوض بجودة الخدمات السياحية ، وتقديم المزيد من التسهيلات لجذب الإستثمارات المحلية والدولية .

وأعرب المهندس عمرو لاشين عن سعادته البالغة بتوليه مسؤولية هذه المحافظة العريقة ، مؤكداً على إستثمار خبرته السابقة داخل المحافظة لإستكمال مسيرة النجاح ، وأن أهالى أسوان يستحقون كل جهد لما يتمتعون به من أصالة وطيبة وصدق ، فضلاً عن حسن إستقبالهم للزائرين من مختلف أنحاء العالم .

وأن تكليفات رئيس الجمهورية ستكون منهاج للعمل وخارطة طريق  لمرحلة تنموية شاملة خلال المرحلة المقبلة ، مع تحقيق أعلى درجات التكامل والتكاتف بين جميع الأجهزة التنفيذية ، والعمل بروح الفريق لتحقيق مصلحة المواطن الأسوانى التى ستظل دائماً فى مقدمة الأولويات ، وسنعمل على تلبية المطالب الجماهيرية وفقاً للإمكانيات المتاحة على أكمل وجه .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

كسوف الشمس

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

بيدرو أروخو-أغودو المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان

خلال زيارة رسمية.. مسئول أممي يشيد بمبادرة حياة كريمة

الدكتورة إيمان كريم مقرر المجلس

مشروعات استراتيجية وتشريعية.. القومي للإعاقة يستعرض جهوده وانجازاته خلال 2025

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

الكركديه البارد والساخن .. تعرف على فوائده وأضراره

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

