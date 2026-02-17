محافظ أسوان : توجيهات الرئيس ستكون منهاجا للعمل وخارطة طريق لمرحلة تنموية شاملة

فى أول إجتماع للمجلس التنفيذى برئاسة المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، والذى حرص خلاله على حضور اللواء الدكتور إسماعيل كمال المحافظ السابق ، والذى تولى مسئولية محافظة جنوب سيناء.

وقدم المهندس عمرو لاشين خالص الشكر والتقدير بإسم أهالى المحافظة والجهاز التنفيذى للواء دكتور إسماعيل كمال على ما بذله من جهود خلال فترة توليه المسئولية ، مشيداً بما تحقق من إنجازات فى مختلف القطاعات التنموية والخدمية .

وأكد محافظ أسوان على أننى شعرت بالفخر الكبير لإشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء لقاؤه مع المحافظين الجدد بمحافظة أسوان ، وما تم فيها من إنجازات ، ووجه رئيس الجمهورية بضرورة تحويل أسوان إلى مدينة ومحافظة سياحية متكاملة ، وهو ما أكد عليه أيضاً لقائى بدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، والذى أكد على ضرورة إعداد خطة شاملة وفق رؤية ممنهجة لتطوير وتجميل زهرة الجنوب من رفع كفاءة البنية التحتية من المرافق العامة والتجميل والرصف وتوحيد واجهات المباني ، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى.

الفخر الكبير

ولفت المحافظ إلى أنه تم أيضاً التركيز على إستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى مرحلتيها الأولى والثانية ، إلى جانب التعامل الحاسم مع ملفات إزالة التعديات ، والتصالح والتقنين ، ورصد المتغيرات المكانية بما يرسخ سيادة القانون ويحافظ على حقوق الدولة ، مع النهوض بجودة الخدمات السياحية ، وتقديم المزيد من التسهيلات لجذب الإستثمارات المحلية والدولية .

وأعرب المهندس عمرو لاشين عن سعادته البالغة بتوليه مسؤولية هذه المحافظة العريقة ، مؤكداً على إستثمار خبرته السابقة داخل المحافظة لإستكمال مسيرة النجاح ، وأن أهالى أسوان يستحقون كل جهد لما يتمتعون به من أصالة وطيبة وصدق ، فضلاً عن حسن إستقبالهم للزائرين من مختلف أنحاء العالم .

وأن تكليفات رئيس الجمهورية ستكون منهاج للعمل وخارطة طريق لمرحلة تنموية شاملة خلال المرحلة المقبلة ، مع تحقيق أعلى درجات التكامل والتكاتف بين جميع الأجهزة التنفيذية ، والعمل بروح الفريق لتحقيق مصلحة المواطن الأسوانى التى ستظل دائماً فى مقدمة الأولويات ، وسنعمل على تلبية المطالب الجماهيرية وفقاً للإمكانيات المتاحة على أكمل وجه .