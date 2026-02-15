قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أرسنال يتأهل لثمن نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى برباعية ضد ويجان

حسام الحارتي

اكتسح فريق أرسنال ضيفه ويجان أثليتيك، أحد أندية الدرجة الثالثة، بنتيجة 4-0 ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد بملعب الإمارات ضمن منافسات الدور الرابع في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

سجل أهداف أرسنال نوني مادويك، في الدقيقة 11، وأضاف جابرييل مارتينيلي الهدف الثاني في الدقيقة 19، وأحرز جاك هانت الثالث في الدقيقة 23 بالخطأ في مرماه قبل أن يضيف جابرييل جيسوس الرباعية في الدقيقة 27.

وخطف آرسنال بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه الكبير علي ويجان.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة بعدما خاض  26 مباراة،

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:-

حراسة المرمى:كيبا

ـ خط الدفاع: بن وايت – ساليبا – موسكيرا – كالافيوري

ـ خط الوسط: لويس سكيلي – نورجارد – إيزي

ـ خط الهجوم:مارتينيلي – جيسوس – مادويكي

