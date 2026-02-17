تجديد عقد ساكا مع أرسنال لخمس سنوات

توصل نادي أرسنال إلى اتفاق نهائي مع نجمه الإنجليزي بوكايو ساكا لتجديد عقده لمدة خمس سنوات مقبلة، في خطوة تعكس تمسك إدارة النادي بأحد أهم عناصر الفريق خلال الفترة الحالية.

ووفقًا لتقارير شبكة بي بي سي انه تم الانتهاء من الاتفاق الشفهي بين الطرفين، على أن يتم استكمال الإجراءات الرسمية والتوقيع النهائي خلال وقت قصير، قبل صدور البيان الرسمي من النادي للإعلان عن تفاصيل العقد.

ويُعد ساكا أحد الركائز الأساسية في تشكيل أرسنال خلال المواسم الأخيرة، حيث قدم مستويات مميزة جعلته من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، ما دفع النادي للتحرك مبكرًا