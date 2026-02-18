أحمد زاهر: تأثرت بمشاهد فقدان الزوجة والابن.. وابتعدت عن أدوار الشر لهذا السبب

تحدث الفنان أحمد زاهر عن كواليس مشاركته في مسلسل "لعبة وقلبت بجد"، مؤكدًا أنه تأثر بشدة أثناء تقديم مشاهد فقدان الزوجة والابن، خاصة أنه طُلب منه التعبير عن مشاعر البطل دون دموع، وهو ما شكّل تحديًا تمثيليًا كبيرًا بالنسبة له.

وقال زاهر؛ في لقاء ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، عبر قناة "dmc" مساء أمس، الثلاثاء، إن العمل قدّم التعاملات الأسرية في مستويات اجتماعية مختلفة، مؤكدًا أن الدراما يجب أن تقدم أنواعًا متعددة تُلبي الأذواق كافة، وأنها ليست معنية فقط بعرض المشكلات والأزمات، بل أيضًا بتسليط الضوء على القضايا المفيدة وتقديم رسائل غير مباشرة تحترم وعي المشاهد.

وكشف أنه قرر الابتعاد لفترة عن أدوار الشر، واعتذر أربع مرات عن المشاركة في مسلسل "سيد الناس"، سعيًا لتقديم أدوار متنوعة تعكس قدراته الفنية.

وفيما يتعلق بفريق العمل، أوضح أن المسلسل شهد مشاركة عدد من ضيوف الشرف دون مقابل، وتم توظيفهم لتقديم لمسة كوميدية ورسالة في الوقت ذاته.

وأعرب عن فخره بمشاركة ابنتيه ليلى وملك كضيفتي شرف، مشيدًا بأداء الأطفال المشاركين، ومؤكدًا أنهم يتمتعون بموهبة كبيرة.

وأشاد زاهر بالمخرج حاتم متولي، لافتًا إلى أن علاقة صداقة نشأت بينه وبين الأطفال خلال التصوير، ما انعكس إيجابًا على أجواء العمل، واختتم بالتأكيد على ضرورة تخصيص وقت حقيقي للأسرة والأبناء في ظل زحام الحياة وتسارعها.