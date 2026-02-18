قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل مريض الضغط ممنوع من الصيام.. حسام موافي يوضح
ترامب يكشف عن أولى الاستثمارات اليابانية في مشاريع الطاقة والمعادن الأساسية
عباس شومان: المتطاول على والدي رسولنا الكريم لا صلة له بالأزهر
علي جمعة: هلمّوا لاغتنام رمضان.. شهر تُفتح فيه أبواب الجنة وتُصفّد الشياطين
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح للدفع بقافلة «زاد العزة» 141
وزير الري: تعامل فوري مع أي تعديات على مجرى نهر النيل
بعد ارتفاعه أمس.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب قبالة جزر "أمامي - أوشيما" اليابانية
كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان
تراشق بالزجاجات الفارغة.. التحقيق مع سيدة وابنتها تعديا على جارتهما بإمبابة
الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية بمناسبة شهر رمضان
مع اقتراب شهر رمضان .. تعرّف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أحمد زاهر: تأثرت بمشاهد فقدان الزوجة والابن.. وابتعدت عن أدوار الشر لهذا السبب

أحمد زاهر
أحمد زاهر
أحمد إبراهيم

تحدث الفنان أحمد زاهر عن كواليس مشاركته في مسلسل "لعبة وقلبت بجد"، مؤكدًا أنه تأثر بشدة أثناء تقديم مشاهد فقدان الزوجة والابن، خاصة أنه طُلب منه التعبير عن مشاعر البطل دون دموع، وهو ما شكّل تحديًا تمثيليًا كبيرًا بالنسبة له.

وقال زاهر؛ في لقاء ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، عبر قناة "dmc" مساء أمس، الثلاثاء، إن العمل قدّم التعاملات الأسرية في مستويات اجتماعية مختلفة، مؤكدًا أن الدراما يجب أن تقدم أنواعًا متعددة تُلبي الأذواق كافة، وأنها ليست معنية فقط بعرض المشكلات والأزمات، بل أيضًا بتسليط الضوء على القضايا المفيدة وتقديم رسائل غير مباشرة تحترم وعي المشاهد.

وكشف أنه قرر الابتعاد لفترة عن أدوار الشر، واعتذر أربع مرات عن المشاركة في مسلسل "سيد الناس"، سعيًا لتقديم أدوار متنوعة تعكس قدراته الفنية.

وفيما يتعلق بفريق العمل، أوضح أن المسلسل شهد مشاركة عدد من ضيوف الشرف دون مقابل، وتم توظيفهم لتقديم لمسة كوميدية ورسالة في الوقت ذاته. 

وأعرب عن فخره بمشاركة ابنتيه ليلى وملك كضيفتي شرف، مشيدًا بأداء الأطفال المشاركين، ومؤكدًا أنهم يتمتعون بموهبة كبيرة.

وأشاد زاهر بالمخرج حاتم متولي، لافتًا إلى أن علاقة صداقة نشأت بينه وبين الأطفال خلال التصوير، ما انعكس إيجابًا على أجواء العمل، واختتم بالتأكيد على ضرورة تخصيص وقت حقيقي للأسرة والأبناء في ظل زحام الحياة وتسارعها.

